Comissão discute situação de pontes, viadutos e túneis no Brasil

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (4) audiência pública para discutir a situação de pontes, viadutos, túneis e passarelas no Brasil. A reunião será realizada no plenário 11, às 10 horas.

O debate é uma iniciativa dos deputados Leônidas Cristino (PDT-CE) e Afonso Hamm (PP-RS). Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir as condições estruturais dessas obras, a execução e a manutenção preventiva e corretiva, além de cobrar do governo federal planos de ação que assegurem a segurança e a eficiência da malha viária.

Leônidas Cristino destaca que essas estruturas são fundamentais para a conectividade territorial, a segurança viária e a eficiência logística do país, exigindo planejamento técnico e gestão pública qualificada.

“A negligência na manutenção dessas estruturas tem resultado em episódios de grande gravidade”, alerta Cristino.

Afonso Hamm acrescenta que a precariedade e as interdições em pontes estratégicas, especialmente no Rio Grande do Sul, expõem falhas na gestão e na manutenção da infraestrutura federal, com impacto direto sobre a economia e a segurança dos usuários.

“É o momento de exigir que o governo substitua a política de ‘apagar incêndios’ por uma estratégia proativa de investimento e gestão que garanta a segurança e o desenvolvimento do país”, afirma Hamm.