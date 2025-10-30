Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Políticas públicas educacionais no Brasil e na Espanha serão debatidas na Comissão de Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove, nesta segunda-feira (3), uma audiência pública para discutir políticas públicas educacionai...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/10/2025 às 08h42

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove, nesta segunda-feira (3), uma audiência pública para discutir políticas públicas educacionais no Brasil e na Espanha. O debate será realizado às 15h30, no plenário 10.

O debate atende a pedido do deputado Maurício Carvalho (União–RO), que quer fomentar o intercâmbio de experiências e boas práticas com parlamentares da Espanha.

O parlamentar acrescenta que o diálogo internacional é essencial para fortalecer a educação brasileira, ampliar o conhecimento sobre modelos de gestão e financiamento e promover a cooperação técnica entre os dois países.

“A Espanha é referência em diversas iniciativas que combinam acesso à educação de qualidade, políticas de financiamento estudantil e fortalecimento institucional, representando um importante parceiro estratégico para a construção de soluções inovadoras no campo educacional”, afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova isenção de contribuição previdenciária para servidores inativos e pensionistas com doenças graves

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão debate dispensa de registro no conselho profissional para professor de educação física

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (5), audiência pública sobre a dispensa de registro em conselhos pr...
Câmara Há 2 horas

Comissão debate implementação de política nacional de manejo do fogo

Medida foi instituída por lei em 2024

 Marcio James/Prefeitura de Manaus
Câmara Há 2 horas

Comissão debate preservação de acervos e coleções culturais e científicas

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (4), audiência pública para discutir o Projeto de Lei 1060/25 e a preservaç...

 Antônio Cruz/Agência Brasil
Câmara Há 2 horas

Congresso abre sessão para votar autorização permanente para reduzir Imposto de Renda; acompanhe

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abriu há pouco a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto que trata das regras de valida...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce
Senado Federal Há 15 minutos

Girão vê inércia do governo Lula na operação do Rio e alerta para a segurança do Ceará
Senado Federal Há 15 minutos

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF
Geral Há 15 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX
Esportes Há 15 minutos

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,52%
Euro
R$ 6,22 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,685,56 -3,14%
Ibovespa
149,164,40 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias