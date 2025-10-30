Políticas públicas educacionais no Brasil e na Espanha serão debatidas na Comissão de Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove, nesta segunda-feira (3), uma audiência pública para discutir políticas públicas educacionais no Brasil e na Espanha. O debate será realizado às 15h30, no plenário 10.

O debate atende a pedido do deputado Maurício Carvalho (União–RO), que quer fomentar o intercâmbio de experiências e boas práticas com parlamentares da Espanha.

O parlamentar acrescenta que o diálogo internacional é essencial para fortalecer a educação brasileira, ampliar o conhecimento sobre modelos de gestão e financiamento e promover a cooperação técnica entre os dois países.

“A Espanha é referência em diversas iniciativas que combinam acesso à educação de qualidade, políticas de financiamento estudantil e fortalecimento institucional, representando um importante parceiro estratégico para a construção de soluções inovadoras no campo educacional”, afirma.