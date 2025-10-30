Quinta, 30 de Outubro de 2025
Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

O governo do Estado promoveu, nesta quarta-feira (29/10), a cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores da terceira edição do Prêmio Sema-Fepam...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 00h21
Governo do Estado celebra profissionais da imprensa em premiação voltada à pauta ambiental -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado promoveu, nesta quarta-feira (29/10), a cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores da terceira edição do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental, que reconhece trabalhos jornalísticos voltados à sustentabilidade, às mudanças climáticas e ao uso consciente dos recursos naturais. O evento ocorreu em um palco montado no Jardim Botânico de Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A premiação, realizada em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom), reuniu profissionais da comunicação, representantes de instituições e autoridades.

Com o tema “Construindo juntos um futuro mais forte para o RS”, o prêmio reforçou a importância da união da sociedade na reconstrução adaptada e resiliente frente aos eventos meteorológicos extremos que impactam o Estado.

“O prêmio reconhece o papel essencial do jornalismo na difusão de informações qualificadas sobre o meio ambiente e na mobilização da sociedade diante dos desafios climáticos. Os jornalistas, fotógrafos, radialistas e universitários, profissionais da comunicação, têm papel fundamental na construção de uma consciência ambiental e no enfrentamento das mudanças climáticas”, destacou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Prêmio valoriza comunicação como aliada na reconstrução do RS

A edição de 2025 registrou recorde de participação, com 235 trabalhos concorrendo nas seis categorias: fotojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso, radiojornalismo oupodcast, telejornalismo e jornalismo universitário. O secretário-adjunto de Comunicação, Maicon Bock, reforçou o papel do jornalismo profissional em um cenário de transformações climáticas.

"O Prêmio Sema-Fepam valoriza o trabalho de quem traduz temas complexos, como as mudanças climáticas, para o dia a dia das pessoas. O jornalismo tem um papel fundamental nesse processo, porque ajuda a mobilizar, inspirar e cobrar ação. Informar com credibilidade, qualidade e transparência é essencial para que a sociedade compreenda os desafios e se engaje nas transformações necessárias. O tema desta edição reforça isso, construir juntos um futuro mais forte é um compromisso de todos nós, governo e sociedade.”, destacou Bock.

A comissão julgadora foi composta por profissionais com ampla experiência em Comunicação Social e por técnicos especialistas nas áreas temáticas do concurso. O presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas, destacou que esta terceira edição do prêmio representa o compromisso coletivo com um Rio Grande do Sul mais forte e sustentável.

“O tema deste ano reflete o momento que vivemos, de reconstrução adaptada e resiliente após as enchentes e as estiagens, além de reforçar o papel essencial do jornalismo em traduzir esses desafios para a sociedade. Reconhecer o trabalho dos profissionais e estudantes que se dedicam à pauta ambiental é valorizar a informação de qualidade e o engajamento em favor do nosso futuro comum”, destacou Renato.

Reconhecimento ao jornalismo ambiental

Entre as novidades deste ano, o concurso, que contou com a curadoria da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), passou a ter um Grande Vencedor com o trabalho de maior pontuação geral nas categorias profissionais. O prêmio máximo foi de R$ 8 mil em dinheiro.

O Grande Vencedor da edição 2025 foi o trabalho “Clima extremo pressiona mudança nos campos gaúchos”, de Ana Cristina Esteves, publicado no Jornal do Comércio, inscrito na categoria Jornalismo Impresso.

Os vencedores das demais categorias também receberam prêmios em dinheiro: R$ 6 mil para os primeiros lugares; R$ 4 mil para os segundos; e R$ 2 mil para os terceiros. No Jornalismo Universitário, os valores foram de R$ 700, R$ 600 e R$ 500, respectivamente.

Demais premiados em cada uma das categorias:

  • Jornalismo universitário
    1º Lugar: Pedro David Pagnossin Moro da Silva - Universidade Federal de Santa Maria - Podcast narrativo "À Margem".
    2º Lugar: Pedro David Pagnossin Moro da Silva - Universidade Federal de Santa Maria - História em quadrinhos retrata a ansiedade climática dos moradores da Urlândia.
    3º Lugar: Thiago Sória da Luz – Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Entre águas e raízes.

  • Fotojornalismo
    1º Lugar: Mateus Bruxel - Jornal Zero Hora - Memórias da Inundação
    2º Lugar: Maria Eduarda Fortes - Zero Hora - Pequenas mãos, grande responsabilidade
    3º Lugar: Mateus Bruxel - Zero Hora - Resiliência dos produtores gaúchos reergue cultivos frente aos desafios climáticos

  • Jornalismo impresso
    1º Lugar: Susana Leite - Grupo Sinos/Jornal NH - Proteção de nascente ajuda a fortalecer a agricultura familiar.
    2º Lugar: Karina Schuh Reif - Correio do Povo - Quando o clima parou o Rio Grande do Sul
    3º Lugar: Isabella Smith Sander - Zero Hora - As vozes de quem sofre com o clima.

  • Webjornalismo
    1º Lugar: André Malinoski - Zero Hora - "Fazer as pazes com o rio": um ano após enchente, moradores revisitam histórias de dor e fé no Vale do Taquari
    2º Lugar: Rodrigo Guimarães Lopes - Grupo RBS - De bote a remo, navegamos pelo Centro Histórico de uma Porto Alegre devastada
    3º Lugar: Cristiano Corrêa de Abreu - Correio do Povo - Sonhos sujos de lama: crianças brincam em meio a resíduos da enchente em Eldorado do Sul

  • RadioJornalismo oupodcast
    1º Lugar: Geórgia Pelissaro Santos - Vós e Matinal - O Fim do Futuro
    2º Lugar: Fabrine Fiss Bartz - Grupo Bandeirantes - Desabrigados: A vida e a esperança da população atingida pelas enchentes nos centros humanitários
    3º Lugar: Rene da Silva Almeida - Agência Radioweb - Como está uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2024?

  • Telejornalismo
    1º Lugar: Elizangela Maliszewski - Canal Rural - Integração Lavoura Pecuária ganha espaço na Campanha Gaúcha
    2º Lugar: Eduardo Rodrigues Paganella e Vitor Rosa – RBSTV - O resgate do Cavalo Caramelo
    3º Lugar: Eduardo Pinzon - SBT RS - Atraso em obras anti-cheias expõe falhas na prevenção de desastres.

Histórico do Prêmio

Criado em 2021, o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental tem o objetivo de incentivar a produção jornalística e valorizar trabalhos que abordem temas como sustentabilidade, uso racional dos recursos naturais, energias limpas e ações de preservação ambiental.

A iniciativa é promovida pelo governo do Estado, por meio da Sema, em parceria com a Fepam, e conta com o apoio da Secom.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

