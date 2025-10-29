Quinta, 30 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

"Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos

Novo ministro da Secretaria-Geral tomou posse nesta quarta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 19h34
"Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
© Valter Campanato/Agência Brasil

Diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, criticou nesta quarta-feira (29) a Operação Contenção , que deixou ao menos 119 mortos no Rio de Janeiro.

“Tenho orgulho de fazer parte do governo do presidente que sabe que a cabeça do crime organizado desse país não está no barraco de uma favela, muitas vezes está na lavagem de dinheiro lá na [Avenida] Faria Lima, como vimos na Operação Carbono Oculto da Polícia Federal”, disse Boulos em seu discurso de posse no Palácio do Planalto.

No começo de sua fala, Boulos pediu um minuto de silêncio a “todas as vítimas”, incluindo os policiais e os moradores das comunidades do complexo do Alemão e da Penha. O presidente Lula não discursou no evento.

Cerimônia

A cerimônia de posse teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin,e de ministros de Estado, como Fernando Haddad (Fazenda) e de Gleisi Hoffman (Relações Institucionais). No salão, havia centenas de representantes de movimentos sociais.

“O presidente Lula me deu a missão de ajudar nessa reta final do seu terceiro mandato com o governo na rua”, afirmou.

Ele explicou que a proposta é dialogar não só com quem já concorda com todas as políticas públicas, mas também com grupos como entregadores e motoristas de aplicativos.

“A gente sabe que as políticas que mudam pessoas não nascem só nos palácios e nos gabinetes. Elas nascem do povo, dos territórios populares. Elas nascem das ruas”, considerou.

No entanto, acrescentou que um papel será também expor “a hipocrisia dos que dizem ser contra o sistema”. “Se são contra o sistema, por que é que não apoiam a nossa proposta de taxar bilionário e bets?”, questionou.

Ao final do discurso, agradeceu aos companheiros dos movimentos sociais, que foram “escola de vida e de luta”. “São companheiros que não tiveram a oportunidade de sentar no banco de escola, mas me ensinaram muitas lições que eu não aprendi com nenhum professor da universidade. Me ensinaram o valor da solidariedade”.

Novo ministro

O novo ministro tem 43 anos e uma trajetória política voltada ao ativismo urbano. No novo cargo terá como desafio a articulação política entre Palácio do Planalto, movimentos sociais e sociedade civil.

Ele nasceu em São Paulo e é filho caçula dos médicos infectologistas e professores universitários Maria Ivete e Marcos Boulos.

Filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi eleito deputado federal em 2022, com mais de 1 milhão de votos, tornando-se não apenas o candidato mais votado do estado, mas o segundo mais votado de todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais

Parlamentares de esquerda apontam “chacina” na atuação
Política Há 8 horas

Senado instalará CPI do Crime Organizado

Ela terá 120 dias para apurar atuação e expansão de milícias

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 9 horas

Lula envia ministros para reunião com Castro na tarde desta quarta

Operação policial no RJ, realizada na terça, deixou mais de 130 mortos

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Lula reúne ministros no Alvorada e discute operação policial no Rio

Número de mortos no Rio de Janeiro já ultrapassa 130

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Castro quer transferir 10 detentos do Rio para presídios federais

Governador conversou com ministros Rui Costa e Gleisi Hoffmann

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
2.43 km/h Vento
90% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Terça
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Geral Há 3 horas

Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país
Economia Há 3 horas

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Câmara Há 3 horas

Nova lei prevê prevê indenização por abandono afetivo de criança ou adolescente
Câmara Há 3 horas

Câncer de mama: especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,03%
Euro
R$ 6,22 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,498,38 -0,65%
Ibovespa
148,632,94 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias