Plenário analisa agora projeto que cria regras para a economia circular; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3899/12 , da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que institui regras para a economia circular, estabelecendo obrigações a serem seguidas por setores considerados estratégicos para o reaproveitamento de materiais, criação de cadeia de valor e diminuição do impacto ambiental.

De acordo com o substitutivo do deputado Luciano Vieira (Republicanos-RJ), a economia circular é definida como o sistema econômico regenerativo que mantém o fluxo circular de recursos e associa a atividade econômica à gestão inteligente de materiais, produtos e recursos energéticos.

Para conseguir isso, deve-se buscar a redução de resíduos, com recuperação de materiais para voltarem a ser usados por meio da circulação de bens e da regeneração ambiental.

