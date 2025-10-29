Quarta, 29 de Outubro de 2025
Comissão pode votar hoje MP que busca limitar custos da energia ao consumidor

A comissão mista que analisa a MP 1304/25 , elaborada para evitar o aumento da conta de luz decorrente da contratação obrigatória de usinas termel...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/10/2025 às 09h29

A comissão mista que analisa a MP 1304/25 , elaborada para evitar o aumento da conta de luz decorrente da contratação obrigatória de usinas termelétricas, reúne-se nesta quarta-feira (29), às 11 horas, para votação do relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

A votação estava agendada para ontem, mas foi adiada para que os parlamentares pudessem analisar o relatório apresentado nesta terça-feira (28), que recomenda a aprovação na forma de projeto de lei de conversão, com muitas mudanças em relação ao texto original.

Apresentada em julho, a medida já teve o prazo prorrogado e precisa ter a votação no Congresso concluída até o dia 7 de novembro para não perder a validade. Após ser votado na comissão mista, o texto ainda precisa passar pelos Plenários da Câmara e do Senado.

A obrigação de contratação de termelétricas vigora desde 17 de junho, quando o Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais à Lei das Offshores , para devolver ao texto a prorrogação de subsídios do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).

