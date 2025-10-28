Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova reclusão de até 15 anos para quem alterar bebidas e causar morte; acompanhe

Proposta também prevê pena em caso de cegueira provocada pelo metanol; texto vai ao Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/10/2025 às 20h30
Câmara aprova reclusão de até 15 anos para quem alterar bebidas e causar morte; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece pena de reclusão de 5 a 15 anos para os crimes de modificação de bebidas ou alimentos que resultarem em morte do consumidor. Suplementos alimentares também entram na lista de produtos cuja adulteração será punida pelo Código Penal.

O texto aprovado nesta terça-feira (28) é um substitutivo do relator, deputado Kiko Celeguim (PT-SP), para o Projeto de Lei 2307/07. O projeto será enviado ao Senado.

A pena para mudanças que tornam o produto nocivo à saúde continua a mesma, de reclusão de 4 a 8 anos. Caso resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, como a cegueira provocada pelo metanol, essa pena é aumentada da metade.

Para todas essas ações, se aplica a reclusão de 5 a 15 anos caso alguém que consuma essas substâncias venha a morrer.

O relator, deputado Kiko Celeguim, afirmou que a conduta de corromper, adulterar, falsificar ou alterar alimento ou bebida destinado a consumo de forma deliberada e tornando-o nocivo à saúde é extremamente grave e causa perplexidade à sociedade. Ele lembrou os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no último mês. Já são 15 mortes no Brasil e 58 casos confirmados. "O agente criminoso que pratica tal infração demonstra completo desprezo à saúde e à vida das pessoas, submetendo-as a consequências graves e sérias", disse.

Celeguim afirmou que a criação de um sistema nacional de rastreamento da produção de bebidas alcóolicas, além de outros produtos sensíveis, é fundamental para proteger a saúde dos brasileiros. "A fragmentação, com cada etapa a cargo de um órgão, favorece o avanço da atividade ilícita", declarou.

Ele também sugeriu incorporar um sistema mais eficiente na coleta e na reciclagem de garrafas de bebidas destiladas.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) afirmou que o governo quer punir e efetivar uma fiscalização para impedir a adulteração. "Estamos falando da obrigatoriedade de recolhimento dos vasilhames, para que não se construa um mercado paralelo", disse.

O deputado Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) afirmou que é inconcebível a adulteração de produtos de consumo animal e, ainda mais, daqueles de consumo humano.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova prorrogação de benefícios tributários para equipamentos inteligentes

Medida vale para a chamada "internet das coisas"; texto será enviado ao Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova criação de fundo para custear atuação da Defensoria Pública da União

Proposta vai ao Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que inclui a cidade de Pacaraima (RR) na área de livre comércio de Boa Vista

Projeto será enviado à sanção presidencial

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Câmara aprova reclusão de até 15 anos para quem alterar bebidas e causar morte

Proposta também prevê pena em caso de cegueira provocada pelo metanol; texto vai ao Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Câmara aprova despacho gratuito de bagagem de até 23 kg em voos; acompanhe

Texto será enviado ao Senado

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
13° Sensação
3.06 km/h Vento
95% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova prorrogação de benefícios tributários para equipamentos inteligentes
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova criação de fundo para custear atuação da Defensoria Pública da União
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que inclui a cidade de Pacaraima (RR) na área de livre comércio de Boa Vista
Geral Há 4 horas

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
Geral Há 4 horas

Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,05%
Euro
R$ 6,24 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,811,31 +0,71%
Ibovespa
147,428,90 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias