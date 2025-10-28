Hugo Motta comenta violência no Rio e reafirma apoio a luta contra crime organizado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou em sua página na rede social X comentários sobre a operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (28), policiais prenderam pelo menos 81 suspeitos e apreenderam 75 fuzis nas comunidades do Alemão e da Penha. Ao menos 60 pessoas morreram na operação.

"Acompanho com atenção a operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Reafirmamos nosso compromisso com os projetos de segurança pública e de combate à violência — uma das maiores preocupações da população brasileira", declarou Hugo Motta.

Ele lembrou que, durante seu mandato como presidente, a Câmara aprovou quase 30 projetos na área, entre eles o aumento da repressão contra organizações criminosas, criminalização do domínio de cidades e proteção dos agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado. "Continuaremos focados em avançar nestas pautas", apontou.