Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Evento 3F promove diálogo sobre finanças sustentáveis

Evento realizado pela Fenasbac reúne setor financeiro, inovação e regulação para debater temas como transição verde, COP30 e riscos climáticos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 14h08
Evento 3F promove diálogo sobre finanças sustentáveis
André Almeida de Araújo

A terceira edição do 3F – Futuro, Finanças & Florestas marca um novo capítulo na articulação entre sustentabilidade, inovação, regulação e política climática no Brasil. Realizado pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) com apoio do Banco Central, o encontro ocorre enquanto o país se prepara para sediar a COP30, conferência internacional sobre mudanças climáticas que coloca o Brasil sob os holofotes da agenda ambiental global.

A programação do 3F reúne reguladores, representantes do setor financeiro, academia e agentes da inovação em torno de temas que fomentam a transição para uma economia mais sustentável, como: riscos climáticos, créditos de biodiversidade, blended finance, taxonomia sustentável e transição net zero.

De acordo com Natália Braulio dos Santos, especialista em finanças sustentáveis da Fenasbac, o evento se consolida como um espaço de articulação entre finanças sustentáveis, inovação, regulação e política climática. 

“A programação busca antecipar debates, mobilizar atores-chave do sistema financeiro e posicionar o país como formulador, e não apenas participante, das soluções para a transição verde”, salienta.

Para Rodrigoh Henriques, diretor de inovação e estratégia da Fenasbac, essa convergência mostra que o Brasil possui capacidade técnica, institucional e regulatória para liderar uma economia mais sustentável e inclusiva. “O evento projeta o país como potencial laboratório e referência de soluções para economias emergentes”, destaca.

A parceria com o Banco Central é apontada como um dos fatores que ampliam a credibilidade e o alcance do evento. “A realização conjunta confere legitimidade técnica e institucional ao 3F”, afirma Henriques. Segundo ele, a presença de dirigentes e especialistas do BCB, além de representantes de outros órgãos reguladores, fortalece a confiança do mercado financeiro e estimula a participação de atores públicos e privados.

Mais do que um espaço de debate, o 3F busca mostrar que a sustentabilidade é parte estratégica do sistema financeiro. “A programação mostra, na prática, que sustentabilidade atravessa temas centrais como risco sistêmico, crédito soberano, mercado de capitais, regulação, investimentos, inovações tecnológicas, formação profissional, dados e inclusão financeira”, explica Natália Braulio dos Santos.

Ela ressalta, ainda, que as discussões traduzem a transição verde e digital em linguagem de negócios, riscos e oportunidades, integrando essa dimensão às pautas de competitividade e gestão de portfólios: “Enxergamos o 3F como catalisador de continuidade das ações de transição para além do ano em que a COP é hospedada pelo Brasil”, afirma.

“A proposta é consolidar compromissos e parcerias que avancem até a COP30 e após, e que perpetuem sua visibilidade e iniciativas concretas como o LIFT Data e o Next Impact. Além disso, aprendizados que influenciem o posicionamento do Brasil na articulação permanente entre inovação, regulação e finanças sustentáveis para o pós-COP”, complementa a especialista.

Na visão do diretor de inovação e estratégia, o conteúdo debatido no evento tem potencial para influenciar políticas públicas, práticas empresariais e decisões regulatórias nos próximos anos. “Os temas tratados tocam diretamente a formulação de normas, estratégias empresariais e instrumentos financeiros”, avalia.

Entre os exemplos mencionados estão a taxonomia sustentável brasileira, tema apresentado por Isabela Maia, integrante da equipe técnica do Banco Central do Brasil e participante ativa no processo de elaboração dessa estrutura, que demonstra como o país vem consolidando critérios claros e mensuráveis para orientar investimentos voltados à transição verde da economia. Também foram citadas a gestão de risco climático, que redefine parâmetros de crédito e seguros, os fundos de impacto e os créditos de biodiversidade como novas classes de ativos, além do fortalecimento da economia verde e digital, associada à formação de novas competências profissionais.

Outro destaque do 3F é a capacidade de promover cooperação entre diferentes setores da sociedade. A iniciativa reúne representantes do setor público, como Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), mercado financeiro tradicional e fintechs, academia, sociedade civil e organismos internacionais.

“Os painéis, master sessions e lançamentos criam espaços concretos de convergência, troca de evidências e construção conjunta, transformando diálogo em rede de ação”, conclui a especialista em finanças sustentáveis da Fenasbac.

Para saber mais, basta acessar: http://www.fenasbac.io

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 7 horas

Beneficiários com NIS final 7 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

 © Lula Marques/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Alckmin: reunião de Lula e Trump destrava negociações técnicas

Presidente em exercício volta a cobrar retirada de tarifaço por EUA

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,56%, em 2025

Estimativa para o PIB é 2,16% este ano, diz BC

 © Marcello Casal/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Inscrições para prêmio da Fundação BB estão abertas até 1º de dezembro

Premiação de R$ 6 milhões irá para projetos de tecnologia social

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias