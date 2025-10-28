Terça, 28 de Outubro de 2025
Hugo Motta defende fortalecimento da indústria nacional com inovação e parcerias

País fortalece sua economia quando oferece as condições certas para que as empresas invistam, disse

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/10/2025 às 13h48
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o fortalecimento da indústria nacional, da inovação, da tecnologia e da parceria público-privada como caminhos para um Brasil mais justo, moderno e competitivo.

"Quando o Brasil oferece as condições certas para que as empresas invistam, cresçam e gerem empregos e renda, o país fortalece sua economia, atrai novas oportunidades e melhora a vida dos brasileiros, que passam a ter acesso a produtos de alta qualidade", afirmou.

As declarações foram dadas nesta terça-feira (28), em sessão solene para comemorar os 100 anos de fundação da Geneneral Motors no Brasil. Hugo Motta elogiou o papel da montadora na história da indústria automotiva.

"A GM acreditou neste país, mesmo diante de cenários adversos, crises econômicas, transformações tecnológicas e mudanças sociais profundas", disse o presidente da Câmara. "A GM soube se reinventar ao longo das décadas, adaptou-se aos novos tempos, investiu em veículos mais eficientes, mais seguros e menos poluentes. Participou de debates importantes sobre mobilidade urbana, transição energética e competitividade industrial. Permaneceu fiel ao compromisso de continuar investindo no Brasil."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
