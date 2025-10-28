Morre ex-deputado Getúlio Neiva, aos 82 anos

Morreu na segunda-feira (27), em Teófilo Otonni (MG), o ex-deputado Getúlio Neiva. Ele tinha 82 anos e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O ex-deputado era formado em Direito e Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Iniciou sua carreira pública como secretário municipal em Teófilo Otoni, onde militou na política estudantil, fundou e dirigiu o jornal Tribuna do Mucuri e presidiu a Associação Comercial local.

Exerceu mandato de deputado federal por Minas Gerais entre 1991 e 1995. Foi prefeito de Teófilo Otoni por três mandatos: de 1983 a 1988, de 2001 a 2004 e de 2013 a 2016. Em 2006, elegeu-se deputado estadual.

Getúlio Neiva também criou e dirigiu por três mandatos a Associação dos Municípios do Vale do Mucuri e foi diretor da Associação Mineira dos Municípios (AMM). Era natural de Medina e dedicou sua vida pública ao desenvolvimento da região do Jequitinhonha e Mucuri.