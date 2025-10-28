Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova projeto que prevê licença menstrual de até dois dias; acompanhe

A trabalhadora precisará apresentar laudo médico para comprovar a necessidade de afastamento; o texto segue para o Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/10/2025 às 13h03
Câmara aprova projeto que prevê licença menstrual de até dois dias; acompanhe
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o projeto de lei que prevê licença de até dois dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A proposta segue para análise do Senado.

Para ter direito ao afastamento remunerado, a trabalhadora precisará apresentar laudo médico que comprove as condições debilitantes que a impeçam temporariamente de exercer as atividades.

A medida valerá para trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas.

Mudanças no texto original
O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), para o Projeto de Lei 1249/22 , da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

A relatora unificou a proposta original com textos apensados e com sugestões das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Administração e Serviço Público.

“O substitutivo traz relevante contribuição à legislação trabalhista brasileira, historicamente concebida sob uma lógica masculina que pouco incorporou as especificidades das mulheres”, afirmou Professora Marcivania. Segundo ela, a proposta é um instrumento de equidade e de prevenção em saúde ocupacional.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Deputada Jandira Feghali fala ao microfone
Jandira Feghali, a autora do projeto

Licença menor
No projeto de lei original, a deputada Jandira Feghali havia sugerido uma licença ainda maior para as trabalhadoras, de até três dias.

“Cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas graves, com fortes dores na região inferior do abdômen e cólicas intensas, que chegam, muitas vezes, a prejudicar a rotina”, argumentou Jandira.

Legislação alterada
A proposta aprovada altera:

  • a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na parte que trata das faltas justificadas;
  • a Lei do Estágio, para assegurar o direito de afastamento às estagiárias; e
  • a Lei Complementar 150/15, que rege o contrato de trabalho doméstico, para incluir o direito às empregadas domésticas.

Prazdo de validade do laudo
Conforme o substitutivo, caberá ao Poder Executivo definir o prazo de validade do laudo médico, a forma de apresentação e a periodicidade de sua renovação, considerando peculiaridades das atividades exercidas pela mulher.

Mais informações a seguir

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias

Entre as medidas previstas na proposta está a capacitação dos profissionais de saúde para a abordagem do tema

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova projeto que garante mamografia no SUS para mulheres a partir dos 40 anos

Projeto segue para votação no Senado

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Projeto define critérios para juiz converter prisão flagrante em preventiva

O Projeto de Lei 4210/24 muda as regras para a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. O objetivo é evitar a concessão da liberdad...

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Hugo Motta defende fortalecimento da indústria nacional com inovação e parcerias

País fortalece sua economia quando oferece as condições certas para que as empresas invistam, disse

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova programa para reduzir mortalidade materna; acompanhe

O texto segue para o Senado

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias