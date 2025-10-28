Terça, 28 de Outubro de 2025
Câmara aprova ampliação de equipamentos de mamografia do SUS nos municípios; acompanhe

O texto vai ao Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/10/2025 às 11h33
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o projeto de lei que prevê a ampliação das unidades que realizam mamografias e exames de triagem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de garantir rapidez no atendimento. O texto segue para análise do Senado.

Por recomendação da relatora, deputada Carla Dickson (União-RN), foi aprovada a versão da Comissão de Saúde para o Projeto de Lei 5821/23 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

A comissão manteve o objetivo original, mas ajustou o texto, evitando a obrigatoriedade de mamógrafo nas cidades acima de 180 mil habitantes. A relatora explicou que o substitutivo tem caráter normativo, sem impacto nas contas públicas.

O texto altera a Lei 11.664/08 , que trata da prevenção, detecção e tratamento dos cânceres do colo uterino e de mama no âmbito do SUS.

Regulamentação futura
Pelo texto aprovado, regulamentação futura definirá diretrizes para a distribuição e instalação de equipamentos de mamografia nos estados e municípios. Essa distribuição deverá levar em conta a densidade populacional e as necessidades epidemiológicas locais.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Deputada Laura Carneiro fala ao microfone
Laura Carneiro, a autora da proposta

Chances de cura
Segundo Laura Carneiro, as chances de cura do câncer de mama são maiores quando a doença é detectada precocemente. Para a deputada, é indispensável a oferta dos serviços de mamografia, para que essa detecção precoce ocorra.

Mais informações a seguir

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
