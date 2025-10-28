Seminário discute ações para reduzir mortes evitáveis por câncer de mama

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (29), o seminário "Rumo a Zero Mortes Evitáveis por Câncer de Mama: Acesso, Desafios e o Papel dos Três Poderes e da Sociedade Civil".

O evento será realizado às 15h30, no plenário 14, em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, a Procuradoria da Mulher no Senado Federal e a Bancada Feminina no Senado.

O seminário atende a requerimento da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) e será dividido em dois painéis.

O primeiro discutirá barreiras enfrentadas por pacientes com câncer de mama. O foco será o rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, com ênfase nas desigualdades regionais e sociais.

O segundo painel tratará da atuação conjunta dos Três Poderes e da sociedade civil para ampliar o acesso, fortalecer políticas públicas e promover a equidade.