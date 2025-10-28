Uso ético da inteligência artificial no mercado financeiro é tema de debate na Câmara

A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial ( PL 2338/23 ) da Câmara dos Deputados promove debate, nesta quarta-feira (29), sobre os desafios, oportunidades e caminhos para a regulação e inclusão da inteligência artificial no mercado financeiro brasileiro.

O debate será às 15h30, no Espaço do Servidor, na Câmara dos Deputados.

O objetivo é promover reflexões sobre o uso ético da IA nesse setor, considerando aspectos como transparência, segurança, equidade e impacto sobre consumidores e instituições. A discussão também busca contribuir para o aprimoramento do marco legal proposto pelo Projeto de Lei 2338/23.

A iniciativa é da deputada Luisa Canziani (PSD-PR), presidente da comissão.