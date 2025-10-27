Comissão especial sobre política para pessoas com autismo será instalada nesta terça-feira

A Câmara dos Deputados instala nesta terça-feira (28) a Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo (Projeto de Lei 3080/20). A reunião está marcada para as 15 horas, no plenário 14.

Após a instalação, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do colegiado.

Confira a pauta da reunião

O PL 3080/20, de autoria do ex-deputado Alexandre Frota (SP), institui a Política Pública Nacional para Garantia, Proteção e Ampliação dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A proposta prevê ações nas áreas de saúde, educação, assistência social e inclusão, assegurando direitos como diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso a políticas públicas adaptadas. Pelo menos 52 propostas tramitam apensadas ao projeto.

A comissão será composta por 19 integrantes.