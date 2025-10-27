Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alckmin: reunião de Lula e Trump destrava negociações técnicas

Presidente em exercício volta a cobrar retirada de tarifaço por EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/10/2025 às 15h18
Alckmin: reunião de Lula e Trump destrava negociações técnicas
© Lula Marques/Agência Brasil

A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, marcou o “passo mais importante” na reaproximação entre os dois países, disse nesta segunda-feira (27) o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

O encontro ocorreu no domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia, e foi o primeiro diálogo direto entre os dois líderes desde que Trump voltou à Casa Branca. Segundo Alckmin, o gesto político abriu caminho para destravar as negociações sobre tarifas, investimentos e cooperação econômica.

“O passo político foi dado com brilho e louvor. Agora é hora de avançar no lado técnico e estabelecer a pauta de trabalho”, disse Alckmin a jornalistas, em entrevista na portaria da Vice-Presidência da República, em Brasília.

Prioridade é o fim do tarifaço

O vice-presidente reafirmou que a principal prioridade do governo brasileiro é a retirada da sobretaxa de 40% aplicada pelos Estados Unidos a produtos nacionais desde agosto . Alckmin voltou a dizer que a medida, que afeta setores industriais e do agronegócio, é considerada “inadequada”.

“Essas tarifas de 10% [impostas em abril] mais 40% [impostas no fim de julho] são totalmente desproporcionais. A tarifa média do Brasil para os Estados Unidos é de apenas 2,7%. Precisamos resolver isso rapidamente”, afirmou.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, cerca de 34% dos US$ 40 bilhões exportados pelo Brasil aos EUA no último ano foram impactados pelas sobretaxas . Em julho, a pasta tinha divulgado que o percentual tinha ficado em 35,9%, mas o número foi revisado levemente para baixo.

O governo trabalha agora em duas frentes: pedir a suspensão temporária das tarifas durante as negociações técnicas e ampliar a lista de produtos isentos. Entre os itens que o Brasil tenta incluir na lista de exceções está o café, hoje sujeito a uma tarifa de até 50%.

Segundo o presidente em exercício, o apoio do setor privado estadunidense ao fim do tarifaço será decisivo para reverter a medida.

"O governo fez um pedido específico, mas as empresas americanas têm grande interesse [em exportar para o Brasil], como também as empresas brasileiras têm grande interesse em exportar para os Estados Unidos. É importante a participação do setor privado. Ela ajuda muito na solução do problema", declarou.

Negociações e próximos passos

Alckmin coordena o grupo responsável pelas negociações com Washington, ao lado dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa é de que equipes técnicas dos dois países se reúnam nas próximas semanas.

Durante viagem ao Japão nesta segunda, Trump classificou o encontro com Lula, ocorrido no domingo (26) na Malásia, como “muito bom”. O presidente estadunidense, no entanto, evitou prometer o fim imediato das tarifas. “Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo”, disse Trump.

Lula, por sua vez, afirmou que Brasil e Estados Unidos devem “fazer um bom acordo” nas próximas rodadas de negociação.

Datacenters

Além da pauta tarifária, Alckmin destacou que os dois governos discutem temas não tarifários, como a instalação de datacenters (centros de dados) no Brasil e a atração de investimentos em energia renovável.

O vice-presidente voltou a defender a aprovação da medida provisória dos datacenters , editada em setembro, que cria regras para o setor e é considerada essencial para atrair capital estrangeiro.

“Essa iniciativa pode atrair investimentos, especialmente diante da escassez global de energia. O Brasil tem abundância de fontes limpas e renováveis”, disse.

Nova fase diplomática

Alckmin encerrou a entrevista classificando o gesto entre Lula e Trump como “um marco político que reposiciona o Brasil no cenário internacional”.

“Foi uma importantíssima aproximação entre as duas maiores democracias do Ocidente. Agora começa uma fase importante para aprofundar os laços e buscar oportunidades concretas”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,56%, em 2025

Estimativa para o PIB é 2,16% este ano, diz BC

 © Marcello Casal/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Inscrições para prêmio da Fundação BB estão abertas até 1º de dezembro

Premiação de R$ 6 milhões irá para projetos de tecnologia social
Economia Há 1 dia

Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas

Beneficiários do INSS foram vítimas de fraudes por entidades de classe

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações

Para entidade, reunião foi passo relevante para acordo sobre tarifaço

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 23°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
Política Há 3 horas

Ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI
Justiça Há 3 horas

Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
Direitos Humanos Há 3 horas

Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam MP que prevê isenção da taxa de verificação de taxímetros; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,02%
Euro
R$ 6,25 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,767,82 -0,09%
Ibovespa
146,969,10 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias