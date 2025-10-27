Comissão debate soluções para excesso de tráfico de veículos entre municípios catarinenses

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (28) audiência pública sobre a situação do tráfego de veículos entre os municípios de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina. A reunião será realizada no plenário 11, às 10 horas.

O debate atende a pedido do deputado Marangoni (União-SP). Ele afirma que o movimento intenso de caminhões e veículos pesados tem provocado congestionamentos, acidentes e prejuízos econômicos, afetando tanto o escoamento da produção quanto a qualidade de vida da população local.

O parlamentar acrescenta que é fundamental discutir soluções para a saturação viária na região da Foz do Rio Itajaí, que liga os dois municípios.

"Trata-se de área estratégica para o escoamento da produção nacional, por abrigar os portos de Itajaí e Navegantes", ressalta.