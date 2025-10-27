Exploração de minerais críticos e terras raras é tema de audiência nesta quarta

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados debate, nesta quarta-feira (29), dois projetos sobre terras raras – minerais essenciais para a produção de baterias, veículos elétricos, sistemas de defesa e placas solares:

o Projeto de Lei 2780/24 , que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos e Terras Raras; e

o Projeto de Lei 3659/25, que cria o Marco Regulatório Nacional para a Pesquisa, Mineração, Beneficiamento, Industrialização e Comercialização de Elementos Terras Raras.

A reunião será realizada às 9h30, no plenário 15, a pedido do deputado João Daniel (PT-SE).

Objetivos do debate

Segundo Daniel, o debate permitirá avaliar: