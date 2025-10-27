Comissão aprova projetos que reconhecem tradições locais como manifestações culturais

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou três propostas que reconhecem tradições locais como manifestações culturais nacionais.
Como tramitam em caráter conclusivo, os textos devem seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise do Plenário.
Para virar lei, as propostas precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado.
Quebradeiras de coco
O relator do Projeto de Lei (PL) 37/25, deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), recomendou a aprovação do texto, que declara o ofício das quebradeiras de coco babaçu em Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará como manifestação da cultura nacional.
A proposta é de autoria do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).
Caxiri
Ayres também é relator do PL 4214/24, que reconhece o caxiri – bebida alcoólica produzida a partir da mandioca por indígenas da Amazônia – como manifestação da cultura nacional.
Ele recomendou a aprovação do projeto, de iniciativa do deputado Defensor Stélio Dener.
Igrejas Evangélicas
O relator do PL 2452/21 , deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA), recomendou a aprovação do texto, que constitui a Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Pará como patrimônio cultural do Brasil.
A proposta é de autoria do deputado Olival Marques (MDB-PA).
Capital Nacional do Milho
A CCJ também aprovou o Projeto de Lei 2569/19, do deputado Sanderson (PL-RS), que confere ao município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional do Milho.
A relatora, deputada Bia Kicis (PL-DF), recomendou a aprovação da proposta.