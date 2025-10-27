Comissões do Idoso e de Saúde debatem condições de vida e atendimento a pessoas estomizadas

As Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Saúde da Câmara dos Deputados realizam, nesta quarta-feira (29), audiência pública conjunta sobre os desafios enfrentados pelas pessoas estomizadas no Brasil.

Pessoa estomizada é aquela que passou por uma cirurgia para criar uma abertura no abdômen, chamada de estoma, que permite a saída de fezes ou urina quando o sistema digestivo ou urinário não pode funcionar normalmente. Essa abertura é ligada a uma bolsa coletora presa ao corpo.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 12.

A audiência pública atende a pedido dos deputados Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), Luiz Couto (PT-PB) e Geraldo Resende (PSDB-MS). Eles querem dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelas pessoas estomizadas e discutir políticas públicas que garantam atenção integral, acesso regular a insumos de qualidade e acompanhamento especializado.

Segundo os deputados, a estomia impõe desafios que ultrapassam o aspecto clínico e afetam as dimensões psicossocial, emocional e econômica das pessoas estomizadas e de suas famílias.

Os parlamentares acrescentam que essas pessoas enfrentam ainda desafios relacionados à irregularidade no fornecimento e na qualidade dos insumos, falta de assistência especializada e necessidade de atenção integral.

A situação é ainda mais grave entre pessoas idosas, que enfrentam dificuldades de autocuidado e falta de cuidadores capacitados.

Segundo os deputados, “a realização desta audiência pública é fundamental para ouvir os relatos diretos dos pacientes, colher subsídios técnicos e propor soluções efetivas que garantam dignidade, autonomia e qualidade de vida às pessoas estomizadas”.