Cancelado debate sobre alto preço das passagens aéreas no Brasil

Foi cancelada a audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados prevista para quarta-feira (29) sobre o alto preço das passagens aéreas no Brasil. Ainda não há nova data para a reunião.

O debate atenderia a pedido do deputado Robinson Faria (PL-RN). Ele afirma que o objetivo é analisar os fatores que influenciam o aumento dos preços das passagens aéreas e discutir medidas que tornem a regulação do setor mais justa e equilibrada.

Impacto no turismo

Robinson Faria acrescenta que o tema é relevante para o turismo e para a economia nacional, pois os altos custos das passagens podem reduzir o fluxo de turistas e comprometer o desenvolvimento regional.

“Discutir fatores que levam ao reajuste das passagens aéreas, como custos operacionais, taxas aeroportuárias e variação de preços dos combustíveis, é de extrema importância, uma vez que contribui para a transparência e confiança pública no sistema regulatório”, afirma.