Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Botafogo fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Santos no Rio

Glorioso segue no G-6 e Peixe continua como último time fora do Z-4

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/10/2025 às 19h06

O Botafogo ficou duas vezes à frente, mas não sustentou a vantagem e ficou no empate por 2 a 2 com o Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A igualdade deste domingo (26) entre os dois alvinegros, no Estádio Nilton Santos, foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O Glorioso foi a 47 pontos, na sexta posição, a última dentro da zona de classificação à Libertadores (o chamado G-6). O Peixe, com 32 pontos, segue no 16º lugar como último time fora de outra zona, a de rebaixamento à Série B, que engloba as quatro piores campanhas da competição (o Z-4). O Alvinegro Praiano tem um ponto a mais que o Vitória, 17º colocado.

Vinte e dois segundos. Foi o que o Botafogo precisou para abrir o placar no Rio de Janeiro. Na sequência de uma bola roubada pelo volante Danilo na defesa, Jeffinho avançou pela esquerda e lançou o também atacante Joaquín Correa. Ele recebeu às costas do zagueiro Adonis Frías e finalizou na saída do goleiro Gabriel Brazão, marcando o gol mais rápido do Brasileirão, superando o anotado pelo Atlético-MG diante do Ceará, no último sábado (25).

O Santos chegou ao empate aos 25 minutos. Após cruzamento de Igor Vinícius pela direita, o também lateral Souza, na pequena área, antecipou-se ao volante Newton e mandou para a rede. O Glorioso, porém, retomou a vantagem aos 38. Em novo ataque pela esquerda, Correa tabelou com Jeffinho e acertou o ângulo de Brazão.

O Botafogo voltou do intervalo pressionando, mas parou em defesas de Brazão e acabou sofrendo o empate. Aos 22 minutos, Souza foi derrubado pelo lateral Vitinho na área. A penalidade foi marcada e o atacante Álvaro Barreal, na cobrança, deixou tudo igual. O duelo ficou equilibrado e movimentado após a nova igualdade, mas o placar não se alterou mais.

Em outro jogo deste domingo à tarde, o Grêmio venceu o Juventude na Arena, em Porto Alegre, por 3 a 1. O atacante Carlos Vinícius fez os três gols do Tricolor e o lateral Igor Formiga descontou para o Alviverde. O Imortal foi a 39 pontos, assumindo o 11º lugar. A equipe da Serra Gaúcha, com 26 pontos, está na 19ª posição, na zona de rebaixamento, a seis pontos do Santos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 10 horas

Brasil finaliza terceiro dia do Mundial de Taekwondo sem medalhas

Ícaro Miguel e Matheus Gilliard param nas quartas de final
Esportes Há 11 horas

Eduardo Schaus leva bronze na Copa do Mundo de paraescalada na França

Paranaense compete em classe que terá disputa nos Jogos de Los Angeles
Esportes Há 13 horas

Luisa Stefani vence WTA 500 de Tóquio e leva 4º título na temporada

Paulista subirá uma posição no ranking mundial
Esportes Há 14 horas

João Fonseca conquista ATP 500 da Basileia e vai virar top-30 mundial

Carioca derrota Alejandro Fokina e vence principal título da carreira
Esportes Há 17 horas

Lula convida presidente da Fifa para conhecer Universidade do Esporte

Projeto foi anunciado pelo governo em agosto

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 23°
17° Sensação
0.39 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Internacional Há 2 horas

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil
Educação Há 8 horas

PND 2025: questão discursiva aborda idadismo como desafio social
Economia Há 9 horas

Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas
Esportes Há 9 horas

Botafogo fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Santos no Rio
Direitos Humanos Há 10 horas

Calçadão em SP homenageia personalidades que lutaram pela democracia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,841,34 +4,63%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias