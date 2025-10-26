Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

João Fonseca conquista ATP 500 da Basileia e vai virar top-30 mundial

Carioca derrota Alejandro Fokina e vence principal título da carreira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/10/2025 às 14h11

O carioca João Fonseca conquistou o maior título de sua ainda curta carreira no tênis profissional. Neste domingo (26), o brasileiro, de somente 19 anos, venceu o ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o espanhol Alejandro Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Esta foi a quarta conquista de João nesta temporada. Nenhum dos títulos anteriores, porém, tem o peso de um ATP 500, terceiro principal nível de torneios do circuito mundial e que dá 500 pontos ao campeão. Esse tipo de competição é inferior apenas aos de nível ATP 1000 e aos Grand Slams (que distribuem 2 mil pontos ao vencedor).

Com os 500 pontos na Basileia, João terá um salto significativo na próxima atualização do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), saindo do 46º para o 28º lugar. Ele iniciou a temporada na 145ª posição.

Na final diante de Fokina, número 18 do mundo, João não se intimidou. Fez sete aces (quando o adversário não consegue rebater o saque) e levou todos os games em que teve o serviço.

Ele precisou de somente uma hora e 25 minutos para conquistar o maior título de um brasileiro em simples desde 2001, quando o catarinense Gustavo Kuerten foi campeão do ATP 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O carioca, de 2005, sequer era nascido.

João também ganhou, em 2025, o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e os Challengers (torneios de nível inferior aos ATP) de Canberra, na Austrália, e Phoenix, nos Estados Unidos. A partir desta segunda-feira (27), o brasileiro já busca um novo título. Ele estreia no ATP 1000 de Paris, na França, contra o canadense Denis Shapovalov, um dos adversários que superou na Suíça, nas quartas de final. O duelo ainda será marcado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 9 horas

Botafogo fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Santos no Rio

Glorioso segue no G-6 e Peixe continua como último time fora do Z-4
Esportes Há 10 horas

Brasil finaliza terceiro dia do Mundial de Taekwondo sem medalhas

Ícaro Miguel e Matheus Gilliard param nas quartas de final
Esportes Há 11 horas

Eduardo Schaus leva bronze na Copa do Mundo de paraescalada na França

Paranaense compete em classe que terá disputa nos Jogos de Los Angeles
Esportes Há 13 horas

Luisa Stefani vence WTA 500 de Tóquio e leva 4º título na temporada

Paulista subirá uma posição no ranking mundial
Esportes Há 17 horas

Lula convida presidente da Fifa para conhecer Universidade do Esporte

Projeto foi anunciado pelo governo em agosto

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 23°
17° Sensação
0.39 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Internacional Há 2 horas

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil
Educação Há 8 horas

PND 2025: questão discursiva aborda idadismo como desafio social
Economia Há 9 horas

Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas
Esportes Há 9 horas

Botafogo fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Santos no Rio
Direitos Humanos Há 9 horas

Calçadão em SP homenageia personalidades que lutaram pela democracia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 661,342,46 +4,39%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias