João Fonseca e Luísa Stefani se classificam para finais neste domingo

Carioca decide título na Suíça, enquanto paulista busca taça no Japão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/10/2025 às 15h57

A manhã e o começo da tarde deste sábado (25) foram históricos para o tênis brasileiro, com dois atletas chegando em finais importantes do circuito mundial. O carioca João Fonseca se garantiu na disputa do título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, enquanto a paulista Luísa Stefani se classificou para a decisão do WTA 500 de Tóquio, no Japão.

Os torneios de nível 500, que dão 500 pontos aos campeões, são os de terceiro maior nível do circuito, tanto masculino como feminino, atrás apenas das competições nível 1000 e dos Grand Slams (que distribuem dois mil pontos ao vencedor) . É a primeira vez que João vai a final de um ATP 500. Luísa, por sua vez, terá pela frente a terceira decisão de um WTA 500 somente este ano, após títulos em Linz, na Áustria, e Estrasburgo, na França, sempre com a húngara Timea Babos, com quem também venceu o SP Open (WTA 250 de São Paulo).

Número 46 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João encarou o espanhol Jaume Munar (42º) na semifinal do torneio na Basileia e venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 7/5. Na final deste domingo (26), a partir de 11h (horário de Brasília), ele enfrenta outro tenista da Espanha, Alejandro Fokina (18º). O carioca, de apenas 19 anos, passa a figurar entre os 30 melhores do mundo na próxima atualização da lista se ganhar.

Já Luísa, que ocupa o 17º lugar do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e Babos (16ª) se garantiram na decisão de Tóquio ao derrotarem a norte-americana Taylor Townsend, número dois do mundo, e a australiana Ellen Perez (23ª) por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4-7), 6/3 e 10-5 no match tie-break (desempate em que vence a parceria que atingir dez pontos primeiro). As rivais eram as principais favoritas ao título.

A paulista e a húngara retornam à quadra da capital japonesa na madrugada deste domingo, por volta de 1h30 (horário de Brasília), para decidirem o título contra a sérvia Aleksandra Krunic (20ª) e a cazaque Anna Danilina (13ª). A competição é a última antes de Luísa e Babos disputarem, em novembro, o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores duplas da temporada em Riad, na Arábia Saudita.

