Os ingressos no Jardim Botânico, no Zoológico e no Parque de Itapuã, a partir deste fim de semana, poderão ser adquiridos nas respectivas bilheteri...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/10/2025 às 09h27
Jardim Botânico, Zoológico e Itapuã estreiam bilheterias com Pix neste fim de semana
Aquisição de bilhetes via Pix ocorre pela leitura de QR Code -Foto: Divulgação Ascom/Sema

Os ingressos no Jardim Botânico, no Zoológico e no Parque de Itapuã, a partir deste fim de semana, poderão ser adquiridos nas respectivas bilheterias por pagamentos na modalidade Pix. A novidade, que já começa a valer neste sábado (25), foi implementada pelo governo do Estado para conceder mais segurança e praticidade para os visitantes.

A iniciativa é executada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), gestora dos parques, em parceria com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O objetivo é promover a modernização dos serviços públicos e melhorar a experiência para os usuários destes espaços de conservação e lazer.

Para os próximos meses, está prevista a contratação de um sistema de bilhetagem eletrônica, o qual ampliará as opções de pagamento disponíveis ao público. A medida cumpre procedimentos formais em processo licitatório. O fornecimento dos equipamentos será liderado pela SPGG.

Os valores arrecadados com ingressos nos parques estaduais são destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema), cuja finalidade é aportar recursos para proteção e conservação do meio ambiente no Estado, incluindo os parques estaduais.


Zoológico e Botânico com melhorias

O governo Leite vem atuando de forma contínua na modernização e na melhoria da infraestrutura dos parques sob sua gestão. Na reabertura do Parque Zoológico, em julho, o público encontrou benfeitorias nos equipamentos e na sinalização.

Já no Jardim Botânico, foi anunciado, em setembro, um investimento de R$ 5 milhões voltados à requalificação estrutural.


Onde estão localizados

  • Jardim Botânico:Rua Dr. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre
  • Parque Zoológico:BR-116 Km 252, altura da parada 41, bairro Colonial, Sapucaia do Sul
  • Parque de Itapuã:Estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, sem número, bairro Jardim Krahe, Viamão


Estado possui 24 unidades de conservação

Além do Jardim Botânico, do Zoológico e do Parque de Itapuã, o governo do Estado, por meio da Sema, administra outras 24 unidades de conservação (UCs) espalhadas pelo Estado.

Mais do que áreas de lazer, esses espaços cumprem papel essencial na educação ambiental, na conservação da biodiversidade e na preservação dos ecossistemas gaúchos.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Luiz Dibe/Secom

(Foto: Parque Estadual do Turvo)
