Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasília sedia 6º Prêmio Rede Governança Brasil (RGB)

A Rede Governança Brasil (RGB) e o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP) realizam, em 4 de novembro, a 6ª edição do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/10/2025 às 20h09
Brasília sedia 6º Prêmio Rede Governança Brasil (RGB)
Divulgação

O Prêmio Rede Governança Brasil (RGB) valoriza organizações públicas que se destacam na adoção de práticas de governança essenciais ao desenvolvimento sustentável, à equidade social e à defesa dos direitos humanos. No dia 4 de novembro, Brasília recebe a 6ª edição do prêmio, em cerimônia realizada pela RGB e pelo IGCP, no Estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O evento reúne representantes de organizações participantes, convidados e imprensa. As premiações contemplam órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, estatais e municípios participantes do Programa Nacional em Governança Pública (PRONAGOV), iniciativa que já capacitou quase 400 municípios, avaliados quanto ao desempenho em governança. A recepção começa às 18h e a revelação dos premiados ocorre às 19h.

Com abrangência nacional, o Prêmio RGB tem como anfitrião o embaixador da RGB, Ministro Augusto Nardes (TCU), reforçando o compromisso com a tese da governança pública no Brasil, iniciada por ele próprio em 2015, à frente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Categorias premiadas

Em nível federal, duas entidades serão premiadas em cada uma das seguintes categorias: Executivo Federal – Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; Legislativo Federal, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça da União; e Estatais, Sociedades de Economia Mista e Paraestatal. Já, em nível municipal (participantes do PRONAGOV e mentorias da RGB), as premiadas se distribuem por quatro faixas populacionais: Categoria 1 – municípios com mais de 300 mil habitantes; Categoria 2 – entre 100.001 e 300 mil; Categoria 3 – entre 50.001 e 100 mil (cada uma com um município premiado); e Categoria 4 – até 50 mil habitantes (com três municípios premiados).

Rigor técnico e transparência

Segundo o coordenador da comissão julgadora, Márcio Medeiros, "o prêmio é avaliado por um júri plural de sete membros" – Conselho de Ética da RGB, CFC, CFA, Fix Governança e Gestão, Instituto Protege, IGCP e dois representantes da Meta5 –, assegurando escrutínio técnico e menor viés. A comissão atua voluntariamente em três etapas (avaliação, revisão e validação colegiada), cabendo ao coordenador harmonizar a metodologia e zelar pela uniformidade das decisões. O regulamento adota referências independentes, como o iESGo/TCU (federal) e o IGM-CFA aliado ao PRONAGOV (municipal), além de checagem de evidências públicas e auditorias, balizadas pelo Decreto 9.203/2017, pelo Referencial Básico de Governança do TCU e pelo Código de Boas Práticas da RGB (edital: www.rgb.org.br/2025-regulamento). "O diferencial do prêmio é reconhecer evidências concretas que conectem governança a resultados mensuráveis – especialmente em inovação e integridade –, com transparência e sustentabilidade institucional", afirma Medeiros.

Além das categorias tradicionais, o evento mantém o Selo de Excelência em Governança e menções honrosas especiais, com uma novidade esse ano: Comenda "Ministro João Augusto Ribeiro Nardes – Immortels Pro Governatia et Integritate", honraria fruto da parceria entre a RGB, IGCP e a Associação Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), para reconhecer membros da Rede que se destacaram por contribuições relevantes ao fortalecimento da governança no Brasil.

Parcerias relevantes chancelam a premiação

O evento conta com patrocínio da CAIXA - Governo Federal, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do Sistema Transporte - composto por CNT, SEST SENAT e ITL -, além de apoio institucional do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Conselho Federal de Administração (CFA), do Instituto Desenvolver, da Fix Governança e Gestão, do Portal de Compras Públicas, da Plano Consultoria, do Instituto Protege, da BandNews, da Associação Brasileira de Servidores da Carreira de Infraestrutura (Abrasci) e da Meta5 Consultoria.

Serviço: VI Prêmio Rede Governança Brasil - 2025

Data: 4 de novembro de 2025, terça-feira, às 18h

Local: Estúdio da CNI - Confederação Nacional da Indústria, Brasília/DF

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Prazo vai até 11 de novembro
Economia Há 1 dia

Petrobras: produção no 3º trimestre alcança 3,14 milhões de barris/dia

Volume é 7,6% acima do resultado do 2º trimestre deste ano
Economia Há 1 dia

Brasil retoma exportações de carne de frango para a Malásia

Vendas estavam suspensas desde maio por causa da gripe aviária
Economia Há 1 dia

Camex prorroga medidas antidumping contra China, EUA e Alemanha

Objetivo é proteger os produtores brasileiros
Economia Há 1 dia

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Notificações foram enviadas por aplicativo ou extrato bancário

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias