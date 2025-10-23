Quinta, 23 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula visita Sudeste Asiático para ampliar relação política e comercial

Presidente tem agendas na Indonésia e na Malásia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/10/2025 às 00h17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta quinta-feira (23) uma visita de Estado à Indonésia. Ele já está em Jacarta, onde será recebido pelo presidente do país, Prabowo Subianto, para reafirmar a relação estratégica bilateral e tratar de outros temas da agenda regional e multilateral.

A recepção oficial será realizada pela manhã na capital indonésia, pouco depois da meia-noite no horário de Brasília. O fuso horário de Jacarta é de 10 horas à frente do horário de Brasília. Na pauta, estão instrumentos de cooperação em diversas áreas: ciência, tecnologia e inovação, energia e recursos minerais, medidas sanitárias e fitossanitárias, além de cooperação estatística.

Brasil e Indonésia estabeleceram Parceria Estratégica em 2008, a primeira do Brasil no Sudeste Asiático. A relação bilateral tem se aprofundado em diversas áreas, como comércio agrícola, bioenergia, defesa e desenvolvimento sustentável. Em 2024, o intercâmbio comercial entre os dois países atingiu o recorde de US$ 6,3 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 2,6 bilhões.

A agenda do presidente também prevê participação no Fórum Econômico Brasil-Indonésia, com empresários de ambos os países.

Lula busca uma aproximação política com os países asiáticos e a possibilidade de expansão do comércio brasileiro com um mercado de 680 milhões de habitantes. A viagem à Indonésia é também uma retribuição à recente visita oficial de Subianto ao Brasil, ocorrida em julho deste ano, logo após a 17ª Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (24), o presidente Lula tem encontro marcado com o secretário-geral da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o cambojano Kao Kim Hourn. A sede da entidade fica na capital da Indonésia.

À tarde, Lula embarca para Kuala Lumpur, na Malásia. Lá, a programação inclui participações na cúpula da Asean e no encontro de líderes do Leste Asiático (EAS), além de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ainda não está confirmado.

O Brasil é o único país latino-americano a manter Parceria de Diálogo Setorial com a Asean, com iniciativas de coordenação política e de cooperação multissetorial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Câmara aprova regras para julgamentos do STF e envia texto ao Senado

Proposta regula decisões monocráticas dos ministros do Supremo
Política Há 3 horas

Senado aprova criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos

Projeto retorna para análise da Câmara dos Deputados

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Câmara aprova urgência para votar projeto que cria bancada cristã

Grupo será formado por parlamentares evangélicos e católicos

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Conselho de Ética arquiva representação contra Eduardo Bolsonaro

Decisão foi tomada por 11 votos a 7
Política Há 7 horas

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em voos

Proposta segue para votação na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
18° Sensação
1.34 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Terça
° °
Últimas notícias
ERS-528 Há 13 minutos

Inaugurada a ligação asfáltica entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale
11 quilômetros Há 15 minutos

Governo do Estado entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto
Ranking Há 19 minutos

Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul
Síntese Há 23 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS
Projeto de Lei Há 25 minutos

Edis bicaquenses aprovam alterações no Código de Posturas do Município

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,05%
Euro
R$ 6,27 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,552,31 +1,47%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6859 (22/10/25)
23
33
36
39
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3519 (22/10/25)
04
05
06
07
08
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2839 (22/10/25)
02
09
13
23
26
38
45
48
51
56
61
69
73
76
77
83
87
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2876 (22/10/25)
20
29
31
36
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias