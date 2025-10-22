Meio-campista Angelina espera jogo difícil contra a Inglaterra

A seleção feminina entra em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (25) para enfrentar a Inglaterra em partida amistosa. E a meio-campista Angelina espera um confronto muito difícil diante da bicampeã europeia.

“Esperamos um jogo muito difícil. A Inglaterra já está no topo há alguns anos. Assistimos os jogos da Eurocopa e sabemos da dificuldade, que elas estão muito bem esse ano. Acredito que será um jogo muito difícil e com certeza vamos dar o nosso melhor para sair com a vitória”, declarou a jogadora do Orlando Pride (Estados Unidos).

[Post Instagram]

Apesar da juventude, Angelina é uma das jogadoras mais experientes do Brasil, que passa por um processo de renovação após a recente conquista da Copa América. Em entrevista concedida à assessoria de imprensa da CBF, a meio-campista afirmou que o sentimento que predomina neste momento é a alegria: “Estou me sentindo muito bem, muito feliz em estar de volta depois da Copa América. A sensação é sempre muito boa de vestir a camisa da seleção novamente”.

Em seu primeiro compromisso na Europa, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra no Etihad Stadium, em Manchester. Além da partida contra as atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália, na próxima terça-feira (28), a partir das 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma.