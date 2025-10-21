Terça, 21 de Outubro de 2025
Seleção feminina realiza primeiro treino para amistosos na Europa

Brasil mede forças com a Inglaterra no próximo sábado (25)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 20h24

A seleção brasileira realizou, na tarde desta terça-feira (21), o seu primeiro treino de preparação para os amistosos contra Inglaterra e Itália. A atividade foi realizada no centro de treinamento do Curzon Ashton FC, clube dos arredores de Manchester.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Arthur Elias “comandou um treino técnico e tático, com muita movimentação, debaixo de uma chuva fina e persistente”. A seleção brasileira voltará a treinar na próxima quarta-feira (22) no mesmo local.

O primeiro compromisso da seleção brasileira na Europa será contra a Inglaterra, a partir das 13h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (25) no Etihad Stadium. Além da partida contra as atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália na próxima terça-feira (28), a partir das 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma.

