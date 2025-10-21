Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sabrina Custódia conquista prata e fecha Mundial com quatro medalhas

Brasil encerra competição de ciclismo com nove conquistas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 20h03

No dia final de disputas do Campeonato Mundial de ciclismo de pista paralímpico, a paulista Sabrina Custódia brilhou mais uma vez. No último domingo (20), a brasileira garantiu uma prata na prova de eliminação da classe C2 (atletas que utilizam bicicletas convencionais), na competição que foi disputada no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro.

Com o resultado, Sabrina Custódia encerrou sua participação Mundial de ciclismo de pista paralímpico com quatro medalhas: um ouro, duas pratas e um bronze, além do recorde mundial na prova de 1 quilômetro contrarrelógio: “Foram dias intensos, de muita dedicação. Estou satisfeita por manter um bom nível de desempenho e feliz em contribuir para o crescimento da modalidade no país”, afirmou a atleta.

Outra brasileira a subir no pódio no último domingo foi Victória Barbosa, na prova de eliminação da classe C1 (atletas que utilizam bicicletas convencionais), na qual a australiana Tahlia Clayton-Goodie terminou na primeira posição.

Desta forma, Victória Barbosa concluiu o Mundial com quatro medalhas de prata, que foram garantidas nas provas de velocidade individual, scratch (10 quilômetros), 1 quilômetro contrarrelógio e eliminação.

“Cada prova foi um aprendizado. Fiquei muito concentrada em cada disputa e sair com quatro pratas é um resultado importante. Competir diante do público brasileiro foi muito especial”, afirmou Victória.

Com as duas medalhas o Brasil encerrou o Mundial na 9ª posição do quadro de medalhas, com nove pódios no total (um ouro, sete pratas e um bronze).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 28 minutos

Seleção feminina realiza primeiro treino para amistosos na Europa

Brasil mede forças com a Inglaterra no próximo sábado (25)

 -
Esporte e lazer Há 50 minutos

Governo promove Fórum Estadual do Esporte com debates sobre políticas públicas, governança e gestão

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 9 horas

Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

Ele fala sobre atual momento do futebol brasileiro e da Fórmula 1

 Um ano depois, equipe e egressos conquistaram 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos de Remo, no Rio de Janeiro -Foto: Divulgação SEL
Esporte e lazer Há 10 horas

Com apoio do Estado, projeto Remar para o Futuro mostra sua força e resiliência um ano após acidente no Paraná

O projeto Remar para o Futuro, apoiado pelo governo do Estado, conquistou resultados expressivos no último Campeonato Brasileiro de Barcos Longos d...
Esportes Há 14 horas

Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão

Baianos vencem Santos em duelo direto e ficam perto de sair do Z-4

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
19° Sensação
1.18 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas
Justiça Há 11 minutos

STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Câmara Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos
Câmara Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos; acompanhe
Política Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,25%
Euro
R$ 6,25 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,584,83 -2,03%
Ibovespa
144,085,16 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias