Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental

O governo do Estado efetivou, nesta segunda-feira (20/10), a possibilidade para a realização de pagamentos pela modalidade Pix em solicitações de s...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/10/2025 às 12h10
Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
-

O governo do Estado efetivou, nesta segunda-feira (20/10), a possibilidade para a realização de pagamentos pela modalidade Pix em solicitações de serviços no Sistema Online de Licenciamento Ambiental (SOL). Antes da medida, pedidos realizados por empreendedores, como autorizações, termos, declarações e licenciamentos, eram pagos exclusivamente via boleto bancário.

A medida adotada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) tem como objetivo oportunizar mais praticidade e agilidade aos processos. Com o Pix, o reconhecimento do pagamento ocorre em poucos minutos. Por boleto, o reconhecimento pelo sistema leva pelo menos dois dias úteis para sua confirmação.

Para o presidente da Fepam, Renato Chagas, a adoção do Pix é um passo fundamental para modernizar a gestão ambiental do Estado e oferecer mais eficiência aos empreendedores. “Em tempos em que a agilidade é essencial para o desenvolvimento sustentável, essa inovação permite que processos importantes avancem sem burocracia desnecessária e atrasos causados pelo tempo de compensação bancária”, destaca o presidente.

Conforme Portaria Conjunta Sema/Fepam 32/2018, a qual regulamenta o sistema SOL, a instauração do processo e o início da contagem de prazo ocorrem quando todos os documentos da solicitação são aprovados pela Central de Atendimento.

Como funciona o Pix

Ao utilizar o Sistema Online de Licenciamento Ambiental, o usuário definirá a modalidade de pagamento na última etapa de sua solicitação. Se optar pelo Pix, o sistema vai gerar um QR Code para o pagamento instantâneo. Se optar pela forma tradicional, um boleto será gerado.

A novidade, no entanto, não vale para cobranças complementares e pagamento de autos de infração, que prosseguem sendo quitados via boleto bancário.

Mais agilidade

De acordo com o chefe da Divisão de Licenciamento, Jorge Berwanger, a inovação com pagamentos por Pix contribui com a agilidade da tramitação de processos administrativos, os quais obedecem a prazos rigorosos estabelecidos na legislação.

Berwanger cita a Lei Complementar 140/2011, a qual estabelece que a renovação da licença ambiental deve ser solicitada 120 dias antes da expiração da licença vigente. “Neste sentido, os usuários do SOL ganham mais uma opção para atender o requisito legal, uma vez que uma nova solicitação fica disponível para etapa da triagem individual dos documentos apenas após o reconhecimento do pagamento informado pela unidade bancária”, explica.

Pix também nas bilheterias dos parques estaduais

Desde sábado (25/10), a possibilidade de pagamentos por Pix está disponível para ingresso nos parques estaduais Zoológico, Jardim Botânico e Itapuã. A iniciativa integra as estratégias que visam a melhoria dos serviços, oferecendo mais agilidade, praticidade e segurança aos visitantes.

Para os próximos meses, o Estado projeta implementar a bilhetagem eletrônica que englobará outros meios de pagamentos, como cartão de crédito.

Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Evento inclui palestras e painéis debatendo inovação no ecoturismo e sustentabilidade -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 3 horas

Governo anuncia criação de nova trilha de longo curso localizada no Vale do Taquari

O governo do Estado lançou, no domingo (19/10), uma nova trilha de longo curso do Rio Grande do Sul, chamada “Caminhos do Vale do Taquari”. O lança...

 Iniciativa agiliza acesso a atrações como o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul [foto de agosto/25] -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 4 horas

Jardim Botânico, Zoológico de Sapucaia do Sul e Parque de Itapuã passam a aceitar pagamento via Pix

A partir de sábado (25/10), o ingresso para entrada no Jardim Botânico de Porto Alegre, no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e no Parque Estadual...

 -
Meio ambiente Há 4 dias

Governo abre prazo para inscrição de projetos que qualificam o acesso à eletricidade no meio rural

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), publicou na quinta-feira (16/10) o edital para seleção de pro...

 Documento consolida compromissos do Rio Grande do Sul para o bioma, a fim de fortalecer a governança climática do Estado -Foto: Igor de Almeida/Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo do Estado abre consulta pública para Carta do Bioma Pampa que será apresentada pelo Rio Grande do Sul na Cop30

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com o Consórcio Brasil Verde - Governadores pelo ...

 Neste ano, o quero-quero, símbolo do prêmio, foi reproduzido com o uso da técnica de mosaico -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Estado divulga finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

O governo do Estado divulgou, na segunda-feira (6/10), os finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025. A terceira edição – cujo te...

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
3.67 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 21 minutos

Comissão especial vai analisar isenção de IPVA para veículos antigos
Câmara Há 21 minutos

Projeto flexibiliza regras fiscais em casos de calamidade pública
Geral Há 21 minutos

Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Tecnologia Há 36 minutos

Hoff Analytics lança novo indicador de obras
Câmara Há 36 minutos

Projeto reserva assento para pessoas com obesidade mórbida em ônibus e aviões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,17%
Euro
R$ 6,25 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,823,65 +1,71%
Ibovespa
144,256,81 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias