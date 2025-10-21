Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

Ele fala sobre atual momento do futebol brasileiro e da Fórmula 1

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 12h09
Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O jornalista esportivo Flavio Gomes é o convidado desta terça-feira (21) do programa DR com Demori . Na entrevista, ele fala sobre futebol mundial e compartilha quais foram, em sua opinião, os melhores pilotos de corrida da história. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil .

Flavio Gomes também é piloto, escritor e professor e atua como jornalista esportivo há cerca de 40 anos, com foco em futebol e automobilismo. Já atuou na Folha de S. Paulo, Rádio Jovem Pan e Fox News.

Sobre o momento atual do futebol brasileiro, Flavio Gomes acredita que a questão econômica é determinante para o desempenho observado em campo.

“O Brasil teve um período de superioridade financeira em relação aos outros clubes da América do Sul, quando a economia começava a crescer no início do século”, explica.

Para o comentarista, em outros momentos históricos, o país conseguiu montar times incríveis, com jogadores que, hoje em dia, não está vendo. "Me parece que essa mágica meio que acabou”, afirma.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nesse sentido, ele diz que se sente decepcionado com a atual conjuntura futebolística do país.

“É uma pena, porque o futebol, para quem ama como eu, que vai à arquibancada, ao estádio, é uma coisa apaixonante. Mas, sinceramente, a seleção brasileira eu não consigo mais torcer”, declara.

Ao DR com Demori, o jornalista também analisa a influência das redes sociais na formação de grandes nomes da Fórmula 1, como o inglês Lewis Hamilton.

“O cara virou um influenciador; o próprio piloto é uma grande marca.” Além disso, Gomes destaca: Michael Schumacher é um dos mais completos que vi, porque, até parar de correr, praticamente esteve no auge o tempo inteiro”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori , traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil .

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Um ano depois, equipe e egressos conquistaram 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos de Remo, no Rio de Janeiro -Foto: Divulgação SEL
Esporte e lazer Há 4 horas

Com apoio do Estado, projeto Remar para o Futuro mostra sua força e resiliência um ano após acidente no Paraná

O projeto Remar para o Futuro, apoiado pelo governo do Estado, conquistou resultados expressivos no último Campeonato Brasileiro de Barcos Longos d...
Esportes Há 8 horas

Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão

Baianos vencem Santos em duelo direto e ficam perto de sair do Z-4
Esportes Há 14 horas

Rayan decide mais uma vez e Vasco derrota o Fluminense no Maracanã

Joia de 19 anos garante vitória do Cruzmaltino, 3º melhor do returno
Esportes Há 18 horas

Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras

Técnica destaca compromisso do Verdão no desenvolvimento da modalidade
Esportes Há 19 horas

Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália

Parte do grupo está em Manchester, onde ocorre o 1º jogo na sexta (25)

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
3.67 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 21 minutos

Comissão especial vai analisar isenção de IPVA para veículos antigos
Câmara Há 21 minutos

Projeto flexibiliza regras fiscais em casos de calamidade pública
Geral Há 21 minutos

Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Tecnologia Há 36 minutos

Hoff Analytics lança novo indicador de obras
Câmara Há 36 minutos

Projeto reserva assento para pessoas com obesidade mórbida em ônibus e aviões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,17%
Euro
R$ 6,25 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,823,65 +1,71%
Ibovespa
144,256,81 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias