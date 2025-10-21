Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com apoio do Estado, projeto Remar para o Futuro mostra sua força e resiliência um ano após acidente no Paraná

O projeto Remar para o Futuro, apoiado pelo governo do Estado, conquistou resultados expressivos no último Campeonato Brasileiro de Barcos Longos d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/10/2025 às 10h39
Com apoio do Estado, projeto Remar para o Futuro mostra sua força e resiliência um ano após acidente no Paraná
Um ano depois, equipe e egressos conquistaram 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos de Remo, no Rio de Janeiro -Foto: Divulgação SEL

O projeto Remar para o Futuro, apoiado pelo governo do Estado, conquistou resultados expressivos no último Campeonato Brasileiro de Barcos Longos de Remo, que ocorreu no Rio de Janeiro, no começo do mês. Sete gaúchos e um uruguaio que representam o projeto e egressos da iniciativa – que hoje estão em outros clubes – conquistaram 16 medalhas. Dessas, sete são de ouro, uma é de prata e oito são de bronze.

Apoiado pelo Programa Pró-Esporte, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o projeto recebeu um aporte de R$ 250 mil em 2025. O coordenador do Remar para o Futuro, Fabricio Boscolo, afirmou que o investimento do Estado viabilizou a viagem à competição e garantirá a participação da equipe no Campeonato Brasileiro de Jovens Talentos, que será realizada em novembro, em Porto Alegre.

A performance vitoriosa dos atletas no evento ocorre um ano depois de uma data trágica para o esporte gaúcho: em 20 de outubro de 2024, a delegação da equipe sofreu um acidente de trânsito em que nove pessoas morreram, sendo oito integrantes do projeto, incluindo um dos fundadores, Oguener Tissot, e o motorista da van que transportava a equipe.

"Há um ano, o Remar para o Futuro enfrentou uma tragédia que comoveu todo o Rio Grande do Sul. Hoje, seguimos honrando a memória dos jovens que partiram, transformando a dor em propósito. Cada investimento no esporte é uma semente de esperança, um gesto que preserva o legado deles e garante que novas gerações sigam remando rumo a um futuro melhor", destacou o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

O recomeço e as competições esportivas

Fabrício ressaltou que a ausência de quem morreu no acidente jamais será superada, mas o legado esportivo de Tissot é um incentivo para recomeçar. “Foi complexo e complicado, pois envolve diferentes aspectos que vão muito além do esporte, do remo. Lidar com vidas perdidas, famílias destruídas e, ao mesmo tempo, com a expectativa de seguir cuidando de mais de 30 jovens demanda competências muito diversas”, disse Boscolo.

A foto mostra um grupo de pessoas reunidas em área externa gramada, próxima a um corpo d’água com pista de remo ao fundo. O grupo veste uniformes esportivos em tons de azul e segura uma camiseta branca com o logotipo “Remar para o Futuro” estampado no centro. Algumas pessoas usam medalhas penduradas no pescoço.
Equipe e egressos do projeto Remar para o Futuro conquistaram sete medalhas de ouro, uma de prata e oito de bronze -Foto: Divulgação SEL

As vitórias e grandes resultados do projeto são motivo de comemoração, mas também de lembrança e agradecimento a quem perdeu a vida no acidente de 2024. Além dos obstáculos esportivos comuns em competições de alto nível, o projeto teve que se reerguer e ensinar que o esporte vai além da competição, como idealizou o fundador Oguener Tissot.

O campeonato disputado no começo do mês, no Rio de Janeiro, demonstrou que a meta foi alcançada e que o recomeço, apesar de difícil, mostrou que o trabalho está no caminho certo. “O acidente desestruturou nossa equipe, pois perdemos nossos atletas mais desenvolvidos e nosso principal treinador, Tissot. O processo de reconstrução tem sido doloroso, mas necessário para seguirmos transformando vidas por meio do esporte”, frisou o coordenador do projeto.

Além dos medalhistas, Boscolo destacou a performance do barco para oito com timoneiro. “Nosso 8+, que terminou em 4° lugar na categoria sub-19 masculino, tinha apenas três atletas desta categoria, os demais eram todos sub-16. Ou seja, um resultado que prospecta boas perspectivas futuras”, explicou Boscolo.

Mais de R$ 170 milhões investidos desde 2019 via Pró-Esporte RS

Fundamental para o desempenho dos remadores no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos de Remo, o Pró-Esporte RS é uma importante ferramenta para o financiamento de atletas nas mais importantes modalidades esportivas. Desde 2019, os aportes do governo do Estado no programa vêm aumentando. Naquele ano, o investimento anual era de R$ 20 milhões, passando para R$ 35 milhões anuais a partir de 2022. Na soma, desde 2019, o programa recebeu mais de R$ 170 milhões em investimentos do governo do Estado. Tudo isso para incentivar instituições como o Remar para o Futuro, que chega aos grandes resultados em um momento de superação.

O Pró-Esporte atende diversas áreas da sociedade a partir do esporte. O programa é dividido em dez linhas de financiamento, que abrangem desde a formação de cidadãos, a partir do atendimento a projetos educacionais, até o mais alto nível de rendimento, com iniciativas de atletas que representam o Estado em competições nacionais e internacionais.

Sobre o Remar para o Futuro

O projeto foi criado em outubro de 2015, em uma parceria entre a prefeitura de Pelotas – à época administrada pelo governador Eduardo Leite – e a Universidade Federal de Pelotas (Ufpel). O Remar para o Futuro completa dez anos com o principal objetivo de formar jovens atletas, que vão dos 12 aos 18 anos de idade, e ajudá-los a alcançar grandes resultados no remo. Após a idade máxima, os jovens são direcionados a clubes adultos, onde podem continuar a se desenvolver.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 2 horas

Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

Ele fala sobre atual momento do futebol brasileiro e da Fórmula 1
Esportes Há 8 horas

Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão

Baianos vencem Santos em duelo direto e ficam perto de sair do Z-4
Esportes Há 14 horas

Rayan decide mais uma vez e Vasco derrota o Fluminense no Maracanã

Joia de 19 anos garante vitória do Cruzmaltino, 3º melhor do returno
Esportes Há 18 horas

Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras

Técnica destaca compromisso do Verdão no desenvolvimento da modalidade
Esportes Há 19 horas

Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália

Parte do grupo está em Manchester, onde ocorre o 1º jogo na sexta (25)

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
3.67 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 21 minutos

Comissão especial vai analisar isenção de IPVA para veículos antigos
Câmara Há 21 minutos

Projeto flexibiliza regras fiscais em casos de calamidade pública
Geral Há 21 minutos

Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Tecnologia Há 36 minutos

Hoff Analytics lança novo indicador de obras
Câmara Há 36 minutos

Projeto reserva assento para pessoas com obesidade mórbida em ônibus e aviões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,17%
Euro
R$ 6,25 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,823,65 +1,71%
Ibovespa
144,256,81 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias