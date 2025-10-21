Terça, 21 de Outubro de 2025
Rayan decide mais uma vez e Vasco derrota o Fluminense no Maracanã

Joia de 19 anos garante vitória do Cruzmaltino, 3º melhor do returno

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 00h12

O jovem atacante Rayan foi novamente decisivo para o Vasco no Campeonato Brasileiro . Com mais um gol da joia, de apenas 19 anos, Cruzmaltino derrotou o Fluminense por 2 a 0 , no Clássico dos Gigantes desta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada da competição.

Revelado nas categorias do próprio Vasco, Rayan já havia sido fundamental em partidas recentes, com gols no triunfo por 4 a 3 para cima do Vitória (duas vezes) e no 2 a 1 sobre o Fortaleza. Considerando o clássico desta segunda, o garoto balançou as redes seis vezes nos últimos seis jogos.

O Gigante da Colina foi a 39 pontos e ultrapassou o São Paulo, assumindo a oitava colocação. O time de Fernando Diniz tem a terceira melhor campanha do segundo turno, com os mesmos 20 pontos do Mirassol, atrás de Palmeiras (22) e Flamengo (21).

O Tricolor das Laranjeiras, com 41 pontos, segue em sétimo, um posto a frente do rival, mas perdeu a chance de se aproximar do Bahia, que está em sexto, ocupando a última vaga à próxima edição da Libertadores.

Apesar da pressão do Fluminense, foi o Vasco quem abriu o placar. Aos 38 minutos, após uma bola roubada no campo ofensivo, Rayan recebeu do lateral Paulo Henrique na entrada na área, girou e bateu. A bola desviou no volante Hércules e saiu do alcance do goleiro Fábio, que nada conseguiu fazer. Foi o 11º gol do atacante no Brasileirão e o 16º na temporada.

Na etapa final, aos cinco minutos, Rayan arrematou de fora da área, com força. Fábio deu rebote na pequena área. Andrés Gómez tentou aproveitar e parou no goleiro, mas, na sobra, o também atacante Nuno Moreira conferiu para o gol vazio e fechou o placar para o Vasco.

Em outro jogo da noite desta segunda, o Juventude venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O volante Peixoto fez o gol do triunfo dos gaúchos, que foram a 26 pontos, na 18ª posição, ainda na zona de rebaixamento (que envolve os quatro últimos colocados). O clube paulista, com 36 pontos, permanece em décimo.

