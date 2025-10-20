Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de Rosana Augusto como técnica da equipe feminina. A treinadora, de 43 anos, acabou de deixar o Flamengo, cerca de cinco meses após assumir o cargo. Na semana passada, o Rubro-Negro divulgou o início de "readequação do orçamento" da modalidade (mais aproveitamento da base e menos contratações para a equipe principal).

Rosana volta ao Verdão cinco anos depois de encerrar a carreira como jogadora, marcada pelos títulos da Liga dos Campeões de 2012 pelo Lyon, da França, e da Libertadores de 2014 (São José) e 2017 (Corinthians/Audax) e pelos vices olímpicos em Atenas, na Grécia (2004) e Pequim, na China (2008), e da Copa do Mundo de 2007, na China. Em 2019, a ex-lateral fez parte do elenco que obteve o acesso à Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro pelas Palestrinas.

Na temporada seguinte, Rosana assumiu a equipe feminina do Athletico-PR. Ela passou, também, por Red Bull Bragantino e seleção brasileira sub-20, antes de chegar ao Flamengo em abril deste ano no lugar de Maurício Salgado. Com a técnica, o Rubro-Negro venceu a Copa Rio Feminina e reagiu no Brasileirão, classificando-se às quartas de final, caindo para o próprio Palmeiras. Foram 19 jogos à frente das Meninas da Gávea, com 13 vitórias, três empates e três derrotas.

O Flamengo, porém, decidiu modificar o investimento destinado à equipe feminina, com maior aproveitamento da base e menos contratações, o que levou a saída de Rosana em "comum acordo" - o técnico Celso Silva assumiu o comando das Meninas da Gávea. Na chegada ao Palmeiras, a treinadora destacou justamente o projeto alviverde para a modalidade.

"O clube tem uma estrutura sólida, uma mentalidade vencedora e um compromisso claro com o desenvolvimento do futebol feminino. Além disso, existe um alinhamento muito forte entre o que o Palmeiras busca como identidade e o que acredito como treinadora. Intensidade, propósito, e um jogo coletivo com protagonismo", disse Rosana, em nota divulgada pelo Verdão.

A estreia de Rosana será no próximo dia 31, às 21h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. As alviverdes estão na vice-liderança, com 22 pontos, a cinco do líder Corinthians.

Rosana chega para o lugar de Camilla Orlando, que se despediu do Palmeiras no último domingo (19), com o título da Ladies Cup, torneio amistoso eliminatório, disputado em São Paulo. As Palestrinas bateram o Grêmio por 4 a 2 no Canindé, com gols da volante Brena, da lateral Raíssa Bahia e da atacante Amanda Gutierrez, além de um gol contra. A atacante Giovaninha e a meia Camila Pini descontaram para as gaúchas.

Camilla deixa o Palmeiras para comandar de forma exclusiva a seleção brasileira sub-20. A treinadora se despediu com 72 partidas, 44 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Além da Ladies Cup, a comandante levou o Verdão ao título paulista de 2024, em cima do Corinthians. O terceiro lugar no Brasileirão deste ano garantiu vaga à Libertadores de 2026.