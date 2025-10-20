Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras

Técnica destaca compromisso do Verdão no desenvolvimento da modalidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 20h24

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de Rosana Augusto como técnica da equipe feminina. A treinadora, de 43 anos, acabou de deixar o Flamengo, cerca de cinco meses após assumir o cargo. Na semana passada, o Rubro-Negro divulgou o início de "readequação do orçamento" da modalidade (mais aproveitamento da base e menos contratações para a equipe principal).

Rosana volta ao Verdão cinco anos depois de encerrar a carreira como jogadora, marcada pelos títulos da Liga dos Campeões de 2012 pelo Lyon, da França, e da Libertadores de 2014 (São José) e 2017 (Corinthians/Audax) e pelos vices olímpicos em Atenas, na Grécia (2004) e Pequim, na China (2008), e da Copa do Mundo de 2007, na China. Em 2019, a ex-lateral fez parte do elenco que obteve o acesso à Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro pelas Palestrinas.

Na temporada seguinte, Rosana assumiu a equipe feminina do Athletico-PR. Ela passou, também, por Red Bull Bragantino e seleção brasileira sub-20, antes de chegar ao Flamengo em abril deste ano no lugar de Maurício Salgado. Com a técnica, o Rubro-Negro venceu a Copa Rio Feminina e reagiu no Brasileirão, classificando-se às quartas de final, caindo para o próprio Palmeiras. Foram 19 jogos à frente das Meninas da Gávea, com 13 vitórias, três empates e três derrotas.

O Flamengo, porém, decidiu modificar o investimento destinado à equipe feminina, com maior aproveitamento da base e menos contratações, o que levou a saída de Rosana em "comum acordo" - o técnico Celso Silva assumiu o comando das Meninas da Gávea. Na chegada ao Palmeiras, a treinadora destacou justamente o projeto alviverde para a modalidade.

"O clube tem uma estrutura sólida, uma mentalidade vencedora e um compromisso claro com o desenvolvimento do futebol feminino. Além disso, existe um alinhamento muito forte entre o que o Palmeiras busca como identidade e o que acredito como treinadora. Intensidade, propósito, e um jogo coletivo com protagonismo", disse Rosana, em nota divulgada pelo Verdão.

A estreia de Rosana será no próximo dia 31, às 21h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. As alviverdes estão na vice-liderança, com 22 pontos, a cinco do líder Corinthians.

Rosana chega para o lugar de Camilla Orlando, que se despediu do Palmeiras no último domingo (19), com o título da Ladies Cup, torneio amistoso eliminatório, disputado em São Paulo. As Palestrinas bateram o Grêmio por 4 a 2 no Canindé, com gols da volante Brena, da lateral Raíssa Bahia e da atacante Amanda Gutierrez, além de um gol contra. A atacante Giovaninha e a meia Camila Pini descontaram para as gaúchas.

Camilla deixa o Palmeiras para comandar de forma exclusiva a seleção brasileira sub-20. A treinadora se despediu com 72 partidas, 44 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Além da Ladies Cup, a comandante levou o Verdão ao título paulista de 2024, em cima do Corinthians. O terceiro lugar no Brasileirão deste ano garantiu vaga à Libertadores de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália

Parte do grupo está em Manchester, onde ocorre o 1º jogo na sexta (25)
Esportes Há 6 horas

Ginástica Artística: Brasil avança a duas finais masculinas no Mundial

Caio Souza e Diogo Soares brigarão por medalha às 8h de quarta-feira

 Van itinerante esteve na Festa das Crianças, no município de Estância Velha, na Região Metropolitana -Foto: Divulgação SEL
Esporte e lazer Há 10 horas

Programa Esporte e Lazer em Movimento percorre 230 cidades gaúchas e atende mais de 30 mil pessoas

O Programa Esporte e Lazer em Movimento, do governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), esteve no domingo (11/10) com a van...

 (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)
Futebol Brasileirão Há 11 horas

Grêmio é goleado pelo Bahia e se complica no Campeonato Brasileiro

Tricolor sofre derrota por 4 a 0 em Salvador e segue no meio da tabela, ocupando a 12ª colocação
Esportes Há 22 horas

Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas

Homens perdem na decisão para Egito e mulheres caem diante dos EUA

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
16° Sensação
1.92 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Roubos de carga e de veículos caem no estado do Rio, em setembro
Senado Federal Há 1 hora

Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Justiça Há 1 hora

STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão

Agricultura Há 1 hora

Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Política Há 2 horas

Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,03%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 628,197,65 -0,56%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias