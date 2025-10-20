Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália

Parte do grupo está em Manchester, onde ocorre o 1º jogo na sexta (25)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 18h59

As jogadoras chamadas pelo técnico Arthur Elias para os amistosos da seleção feminina de futebol contra Inglaterra e Itália começaram a se reunir em Manchester, cidade inglesa que sediará o jogo desta sexta-feira (25), às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Treze das 23 convocadas se apresentaram entre a manhã e o começo da tarde desta segunda-feira (20).

A goleira Lorena, as laterais Yasmin, Bruninha e Isabela, as zagueiras Thaís Ferreira e Mariza, as volantes Angelina e Ary Borges e as atacantes Jheniffer, Bia Zaneratto, Luany, Dudinha e Ludmila se juntaram à zagueira Tarciane, que chegou no último domingo (19) a Manchester. As demais atletas são aguardadas para o primeiro treino em solo inglês, na terça-feira (21).

[Post Instagram]

A convocação original sofreu mais uma alteração. A atacante Debinha, do Kansas City Current (Estados Unidos), foi cortada por lesão e substituída por Isa, do São Paulo, relacionada pela primeira vez à seleção principal. A própria Debinha já tinha sido chamada como substituta de Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, da Espanha, que se contundiu em jogo da Liga dos Campeões Feminina.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além da partida contra as inglesas, atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália no próximo dia 28 (uma terça-feira), às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma. As rivais foram semifinalistas da Eurocopa deste ano, superada justamente pelas inglesas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Ginástica Artística: Brasil avança a duas finais masculinas no Mundial

Caio Souza e Diogo Soares brigarão por medalha às 8h de quarta-feira

 Van itinerante esteve na Festa das Crianças, no município de Estância Velha, na Região Metropolitana -Foto: Divulgação SEL
Esporte e lazer Há 8 horas

Programa Esporte e Lazer em Movimento percorre 230 cidades gaúchas e atende mais de 30 mil pessoas

O Programa Esporte e Lazer em Movimento, do governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), esteve no domingo (11/10) com a van...

 (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)
Futebol Brasileirão Há 8 horas

Grêmio é goleado pelo Bahia e se complica no Campeonato Brasileiro

Tricolor sofre derrota por 4 a 0 em Salvador e segue no meio da tabela, ocupando a 12ª colocação
Esportes Há 20 horas

Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas

Homens perdem na decisão para Egito e mulheres caem diante dos EUA

 (Foto: ge.globo)
Brasileirão Série A Há 24 horas

Inter vence Sport no Beira-Rio e se afasta do Z-4 do Brasileirão

Com gols de Borré e Bruno Henrique, Colorado faz 2 a 0 no Beira-Rio e sobe para o 14º lugar

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
17° Sensação
1.3 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

UniFECAF lança pós em Inteligência Artificial aplicada a vendas
Câmara Há 8 minutos

Ex-integrante do Conselho de Previdência relata denúncias de fraudes em descontos de aposentados à CPMI do INSS
Justiça Há 8 minutos

PF quer investigar entrada de ex-assessor de Bolsonaro nos EUA
Saúde Há 8 minutos

Brasil tem 47 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a nove
Tecnologia Há 21 minutos

ERP e dados são decisivos durante a Black Friday

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 631,394,25 +3,18%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias