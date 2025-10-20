Segunda, 20 de Outubro de 2025
Ginástica Artística: Brasil avança a duas finais masculinas no Mundial

Caio Souza e Diogo Soares brigarão por medalha às 8h de quarta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 16h48

O Brasil assegurou presença em duas finais masculinas do Mundial de Ginástica Artística, o primeiro do ciclo olímpicos para os Jogos de Los Angeles 2028. Caio Souza e Diogo Soares disputarão a final do individual na próxima quarta-feira (22), a partir das 8h (horário de Brasília. Caio também se classificou para a final de argolas; a briga por medalha será na sexta (24), a partir das 4h. As finais terão transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil no YouTube. O Mundial vai até domingo (25).

Ao término da fase classificatória nesta segunda (20), Caio Souza se credenciou à final individual geral com a oitava melhor nota (somatório dos seis aparelhos: argolas, barra-fixa, paralelas, salto, solo e cavalo), com 79.166 pontos, e Diogo Souza com a 10ª (78.798). Além do Brasil, somente China e Suíça emplacaram dois ginastas entre os 10 primeiros finalistas. Apenas 24 ginastas competirão por medalhas.

“De forma geral, o Diogo vem passando muito bem, tanto técnica como fisicamente. Fica bem claro que está mais confiante competindo, feliz e preparado. Isso se reflete diretamente no resultado. A tendência é se manter essa evolução e, quem sabe, progredir ainda mais nas próximas competições”, avaliou Daniel Biscalchin, técnico de Diogo Soares, de 23 anos.

[Post Instagram]

Diogo Souza busca um pódio inédito no Mundial. Nas finais das últimas duas edições ele terminou em 10º lugar (Antuérpia 2023) e em 17º (Liverpool 2022) no individual geral. O ginasta também foi finalista nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024.

Caio Souza brilhou também na apresentação das argolas. Na saída do aparelho, cravou um triplo mortal e selou a classificação à final em oitavo lugar, atrás do belga Glen Cuyle, que ficou na sétima posição, com o mesmo somatório do brasileiro. Esta é a quarta vez que o ginasta de 32 anos vai à final de aparelhos e a sexta no individual geral.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apenas oito atletas brigarão por pódio nas argolas em Jacarta. Caio também sonha com a conquista da primeira medalha em Mundiais.

“Argolas é um aparelho muito disputado, com notas muito próximas no alto nível. Há alguns anos, estamos trabalhando para aumentar a nota final. Fizemos esforços para melhorar a nota de partida, incorporamos e substituímos elementos, testamos saídas diferentes. Foi um longo caminho. Vimos o Caio fazer uma linda série, coroada com uma saída cravada. Isso fez toda a diferença para essa classificação histórica. Esse ginasta é um guerreiro incansável, que está de parabéns”, elogiou Ricardo Yokoyoma, treinador de Caio Souza.

Além de Caio e Diogo, a equipe masculina brasileira disputa o Mundial com Arthur Nory, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães. Já a feminina é composta pelas medalhista olímpicas Flávia Saraiva e Júlia Soares, e também por Júlia Coutinho e Sophia Weisberg.

Programação

Terça-feira (21) - Classificatórias femininas*

0h-1h15 - Subdivisão 4 feminina - Bangladesh, Croácia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Polônia
1h30-2h45 - Subdivisão 5 feminina - França, Islândia, Itália, Malásia, Marrocos, Suíça e Vietnã
3h30-4h45 - Subdivisão 6 feminina - Austrália, Bélgica, Costa Rica, Egito, Letônia, Mongólia, Romênia e Suécia
5h-6h15 - Subdivisão 7 feminina - Colômbia, Filipinas, Indonésia, México e Síria
6h30-7h45 - Subdivisão 8 feminina - África do Sul, Brasil, Chile, Índia, Noruega, Qatar e Ucrânia
8h30-9h45 - Subdivisão 9 feminina - Bulgária, Camarões, Eslovênia, Namíbia, Portugal, Tailândia e atletas neutras da Rússia
10h-11h15 - Subdivisão 10 feminina - Cazaquistão, China, Espanha, Hong Kong, Hungria, República Tcheca e atletas neutras de Belarus

Quarta (22) - Final masculina

8h30-11h - Final masculina do individual geral

Dia 23/10 - Final feminina

8h30-11h - Final feminina do individual geral

Dia 24/10 - Finais por aparelhos (dia 1)

4h-8h - Finais masculina de solo, salto feminino, cavalo com alças masculino, barras assimétricas femininas, argolas masculinas

Dia 25/10 - Finais por aparelhos (dia 2)

4h-8h - Finais masculinas de salto, trave feminina, barras paralelas masculinas, solo feminino e barra fixa masculina.

* As classificatórias terão transmissão online no Eurovision Sport (streaming grátis)

DENGUE
