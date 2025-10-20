Segunda, 20 de Outubro de 2025
Grêmio é goleado pelo Bahia e se complica no Campeonato Brasileiro

Tricolor sofre derrota por 4 a 0 em Salvador e segue no meio da tabela, ocupando a 12ª colocação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações O Sul
20/10/2025 às 11h41
(Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

Fora de casa, o Grêmio foi superado com autoridade pelo Bahia na noite deste domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, a equipe gaúcha sofreu uma goleada por 4 a 0 e segue com 36 pontos, ocupando a 12ª posição. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo (26), contra o Juventude, às 16h, na Arena.

Domínio baiano do início ao fim

Logo nos primeiros minutos, o time baiano impôs ritmo forte e abriu o placar aos 3 minutos, em jogada rápida pela direita com Ademir, que encontrou Iago livre na área. O chute ainda desviou em Pavon antes de morrer no fundo da rede.

A resposta gremista veio aos 7, com Aravena cabeceando cruzado após assistência de Marlon, mas a bola saiu sem perigo. Dois minutos depois, novo golpe: após disputa no meio, Willian José aproveitou sobra e acertou chute preciso no ângulo, ampliando para 2 a 0.

Sem reação, o Grêmio ainda perdeu Marcos Rocha por lesão e viu o adversário continuar pressionando. Carlos Vinícius evitou o terceiro em cima da linha antes do intervalo.

No segundo tempo, o cenário se manteve. Aos 11 minutos, Willian José cruzou na medida para David Duarte marcar de cabeça o terceiro gol do Bahia, levantando a torcida na Fonte Nova. Mesmo com outras chances desperdiçadas, o quarto gol veio no último lance: Nestor aproveitou falha de Kannemann, driblou Grando e fechou a goleada.

Com o resultado, o Bahia soma três pontos importantes, enquanto o Grêmio tenta se reerguer em casa na próxima rodada.

 
DENGUE
