Grêmio é goleado pelo Bahia e se complica no Campeonato Brasileiro

Fora de casa, o Grêmio foi superado com autoridade pelo Bahia na noite deste domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, a equipe gaúcha sofreu uma goleada por 4 a 0 e segue com 36 pontos, ocupando a 12ª posição. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo (26), contra o Juventude, às 16h, na Arena.
Domínio baiano do início ao fim
Logo nos primeiros minutos, o time baiano impôs ritmo forte e abriu o placar aos 3 minutos, em jogada rápida pela direita com Ademir, que encontrou Iago livre na área. O chute ainda desviou em Pavon antes de morrer no fundo da rede.
A resposta gremista veio aos 7, com Aravena cabeceando cruzado após assistência de Marlon, mas a bola saiu sem perigo. Dois minutos depois, novo golpe: após disputa no meio, Willian José aproveitou sobra e acertou chute preciso no ângulo, ampliando para 2 a 0.
Sem reação, o Grêmio ainda perdeu Marcos Rocha por lesão e viu o adversário continuar pressionando. Carlos Vinícius evitou o terceiro em cima da linha antes do intervalo.
No segundo tempo, o cenário se manteve. Aos 11 minutos, Willian José cruzou na medida para David Duarte marcar de cabeça o terceiro gol do Bahia, levantando a torcida na Fonte Nova. Mesmo com outras chances desperdiçadas, o quarto gol veio no último lance: Nestor aproveitou falha de Kannemann, driblou Grando e fechou a goleada.
Com o resultado, o Bahia soma três pontos importantes, enquanto o Grêmio tenta se reerguer em casa na próxima rodada.