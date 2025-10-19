Inter vence Sport no Beira-Rio e se afasta do Z-4 do Brasileirão

O Internacional venceu o Sport por 2 a 0 na noite deste domingo (19), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio. Os gols colorados foram marcados por Borré, no primeiro tempo, e Bruno Henrique, na etapa final.
Com o resultado, o Inter ultrapassou o Atlético-MG e subiu para o 14º lugar, somando 35 pontos, sete acima da zona de rebaixamento. Já o Sport permanece na lanterna, com 17 pontos.
Primeiro tempo
O Inter começou pressionando o adversário, com boas jogadas de Carbonero pela esquerda. Aos 23 minutos, Bernabei lançou Vitinho, que cruzou na medida para Borré completar para o gol e abrir o placar. O Sport respondeu com Derik Lacerda, que perdeu duas boas oportunidades, e com Luan Cândido, que obrigou Ivan a fazer grande defesa, garantindo a vantagem colorada antes do intervalo.
Segundo tempo
O Sport voltou melhor, mas pecou nas finalizações. Aos 16 minutos, após jogada de Carbonero pela esquerda, Bruno Henrique — que acabara de entrar — apareceu na pequena área e marcou o segundo gol. O Inter ainda teve chances de ampliar com Bernabei e Borré, enquanto Ivan evitou o gol de honra pernambucano ao defender uma cobrança direta de Atencio.
Com a vitória, o Inter respira na luta contra o rebaixamento e volta a mirar a parte intermediária da tabela.