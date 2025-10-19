Domingo, 19 de Outubro de 2025
Inter vence Sport no Beira-Rio e se afasta do Z-4 do Brasileirão

Com gols de Borré e Bruno Henrique, Colorado faz 2 a 0 no Beira-Rio e sobe para o 14º lugar

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informação ge.globo
19/10/2025 às 20h27
Inter vence Sport no Beira-Rio e se afasta do Z-4 do Brasileirão
(Foto: ge.globo)

O Internacional venceu o Sport por 2 a 0 na noite deste domingo (19), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio. Os gols colorados foram marcados por Borré, no primeiro tempo, e Bruno Henrique, na etapa final.

Com o resultado, o Inter ultrapassou o Atlético-MG e subiu para o 14º lugar, somando 35 pontos, sete acima da zona de rebaixamento. Já o Sport permanece na lanterna, com 17 pontos.

Primeiro tempo
O Inter começou pressionando o adversário, com boas jogadas de Carbonero pela esquerda. Aos 23 minutos, Bernabei lançou Vitinho, que cruzou na medida para Borré completar para o gol e abrir o placar. O Sport respondeu com Derik Lacerda, que perdeu duas boas oportunidades, e com Luan Cândido, que obrigou Ivan a fazer grande defesa, garantindo a vantagem colorada antes do intervalo.

Segundo tempo
O Sport voltou melhor, mas pecou nas finalizações. Aos 16 minutos, após jogada de Carbonero pela esquerda, Bruno Henrique — que acabara de entrar — apareceu na pequena área e marcou o segundo gol. O Inter ainda teve chances de ampliar com Bernabei e Borré, enquanto Ivan evitou o gol de honra pernambucano ao defender uma cobrança direta de Atencio.

Com a vitória, o Inter respira na luta contra o rebaixamento e volta a mirar a parte intermediária da tabela.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
