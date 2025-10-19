Domingo, 19 de Outubro de 2025
Rádio Nacional transmite ao vivo emoções de Flamengo x Palmeiras

Jornada esportiva começa às 15h30 com o pré-jogo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/10/2025 às 09h06

Os ouvintes da Rádio Nacional vão conferir ao vivo neste domingo (19), às 16h, o duelo entre Flamengo e Palmeiras, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo promete muitas emoções e pode ser decisivo para os rivais, que disputam o protagonismo do futebol nacional nos últimos anos.

A jornada esportiva na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início da partida. O pré-jogo traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

O confronto entre Flamengo e Palmeiras será no Maracanã, no Rio de Janeiro. A locução ficará por conta de Luciana Zogaib, com comentários de Rachel Motta. Também está no time da Rádio Nacional Brenda Balbi, que faz as reportagens e o plantão da informação.

A transmissão entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

O Verdão lidera o campeonato, com 61 pontos, e o Rubro-Negro está na vice-liderança, somando 58 pontos. Desde 2016, o Palmeiras conquistou o Brasileirão por quatro vezes, enquanto o Flamengo venceu o torneio em duas oportunidades.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
