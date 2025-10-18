Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jéssica Ferreira conquista bronze no Mundial de triatlo paralímpico

Competição está sendo disputada em Wollongong (Austrália)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/10/2025 às 17h57

A brasileira Jéssica Ferreira conquistou, na última sexta-feira (17), o bronze na prova individual da classe PTWC (de cadeirantes) do Campeonato Mundial de triatlo paralímpico disputado em Wollongong (Austrália) com o tempo de 1h12min45.

A triatleta paulista ficou atrás apenas da australiana Lauren Parker, atual campeã paralímpica da prova, que ficou com o ouro com o tempo de 1h10min43s, e da norte-americana Emelia Perry, prata com o tempo de 1h11min53s.

Além de Jéssica, o Brasil foi representado na categoria feminina pela mineira Letícia Freitas, da classe PTVI (deficiência visual), que, guiada por Pamella Oliveira, finalizou em quinto lugar com o tempo de 1h09min33s. Já a capixaba Érica da Rosa, da classe PTS5 (deficiência físico-motora), também terminou na quinta posição, mas com o tempo de 1h16min53s.

Na categoria masculina, o catarinense Jorge Fonseca (PTS4, deficiência físico-motora) encerrou em nono lugar com o tempo de 1h06min05s, enquanto o goiano Ruiter Gonçalves (PTS5) completou em décimo, com 1h03min02s.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas

País faz no Egito a sua melhor campanha na história da competição
Esportes Há 6 horas

Corinthians e Deportivo Cali decidem hoje Libertadores Feminina

Bola rola a partir das 16h30 no estádio de Banfield, na Argentina

 Juventude e Internacional fazem o confronto de ida na tarde deste sábado (18/10), no Estádio dos Vinhedos (Foto: Leonardo Bidese | ECJ)
Jogos de ida Há 8 horas

Semifinais do Gauchão Feminino começam neste sábado

Finalistas da competição serão conhecidos no dia 2 de novembro
Esportes Há 22 horas

Tênis: seleção é convocada para playoffs da Billie Jean King Cup

Um dos desfalques é Bia Haddad, que encerrou a temporada mais cedo
Esportes Há 1 dia

Após 2 semanas, terminam os Jogos Universitários Brasileiros em Natal

Edição teve quase 7 mil atletas de 312 instituições de ensino superior

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
3.61 km/h Vento
79% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Geral Há 38 minutos

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE
Esportes Há 57 minutos

Jéssica Ferreira conquista bronze no Mundial de triatlo paralímpico
Justiça Há 2 horas

STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal
Esportes Há 2 horas

Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas
Geral Há 2 horas

Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 613,761,19 -0,27%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias