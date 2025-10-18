Sábado, 18 de Outubro de 2025
Semifinais do Gauchão Feminino começam neste sábado

Finalistas da competição serão conhecidos no dia 2 de novembro

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
18/10/2025 às 10h52
Semifinais do Gauchão Feminino começam neste sábado
Juventude e Internacional fazem o confronto de ida na tarde deste sábado (18/10), no Estádio dos Vinhedos (Foto: Leonardo Bidese | ECJ)

Juventude e Internacional fazem o confronto de ida na tarde deste sábado (18/10), no Estádio dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A bola vai rolar às 15h.

As jaconeiras terminaram a fase classificatória na terceira posição e, por isso, jogam a primeira partida da semifinal em casa. O duelo de volta acontecerá no dia 2 de novembro, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.

A outra semifinal reúne Brasil de Farroupilha e Grêmio. As duas equipes entram em campo no domingo (26/10), no Estádio das Castanheiras.

As Gurias do Yucumã de Tenente Portela disputaram a competição estadual neste ano, no entanto, foram eliminadas na fase classificatória.

 

