Semifinais do Gauchão Feminino começam neste sábado

Juventude e Internacional fazem o confronto de ida na tarde deste sábado (18/10), no Estádio dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A bola vai rolar às 15h.
As jaconeiras terminaram a fase classificatória na terceira posição e, por isso, jogam a primeira partida da semifinal em casa. O duelo de volta acontecerá no dia 2 de novembro, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.
A outra semifinal reúne Brasil de Farroupilha e Grêmio. As duas equipes entram em campo no domingo (26/10), no Estádio das Castanheiras.
As Gurias do Yucumã de Tenente Portela disputaram a competição estadual neste ano, no entanto, foram eliminadas na fase classificatória.
