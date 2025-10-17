Sábado, 18 de Outubro de 2025
Tênis: seleção é convocada para playoffs da Billie Jean King Cup

Um dos desfalques é Bia Haddad, que encerrou a temporada mais cedo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/10/2025 às 20h33

Foram anunciadas nesta sexta-feira (17) as cinco tenistas que vão representar o Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup (BJKC), o maior torneio de tênis feminino entre nações, nos dias 15 e 16 de novembro, em Hobart (Austrália). A seleção convocada pelo técnico Luiz Peniza contará Laura Pigossi, Luisa Stefani, Ingrid Martins, Ana Candiotto e Nauhany Silva.

A equipe vai à quadra sem Beatriz Haddad Maia, que encerrou a temporada mais cedo em razão de desgaste físico, e sem Ingrid Martins. Ambas integraram a seleção que foi superada em abril nos qu alifiers para as finais da BJKC. Por não ter se classificado na ocasião, o Brasil volta à quadra para os playoffs. Se for campeão, garante presença nos q ualifiers da BJKC de 2026.

Revelação do tênis brasileiro, Nauhany Silva (Naná), de apenas 15 anos, entrou na equipe na vaga de Luiza Fullana e Ingrid Martins no lugar de Bia Haddad. Recentemente, Nana conquistou o título de simples no W15 de São João da Boa Vista (SP) e foi campeã de duplas do ITF W35 de São Paulo, ao lado de Ana Candiotto. A adolescente venceu sua primeira partida em um torneio profissional durante o WTA 250 SP Open, na capital paulista.

“Contamos com uma equipe que mistura a experiência de jogadoras com um importante histórico na competição e o frescor de jogadoras jovens, que trazem ainda mais qualidade ao nosso time. Um exemplo disso é a Naná, que integrará pela primeira vez a equipe. Isso é o reflexo do trabalho árduo que ela vem realizando junto ao seu time, e é muito legal ver uma jogadora jovem, com sua primeira experiência na equipe profissional, sendo incluída. Competições como a BJKC favorecem as equipes que conseguem entender seu espírito, baseado em lutar umas pelas outras em busca do resultado”, disse Peniza, ao anunciar as convocadas.

[Post Instagram]

O Brasil está no Grupo E dos playoffs e terá pela frente a anfitriã Austrália em 15 de novembro e, no dia seguinte, compete com Portugal na quadra dura do Domain Tennis Centre. Em cada dia ocorrerão duas partidas de simples e uma de duplas – sempre em melhor de três sets. A equipe campeã avança aos Qualifiers de 2026. O Brasil segue sonhando com uma classificação inédita à finais da BJKC.

Programação

14 de novembro (quinta-feira) – Austrália x Portugal – 23h*

15 de novembro (sexta-feira) – Brasil x Portugal – 23h*

16 de novembro (sábado) – Brasil x Austrália – 23h*

* Horários de Brasília

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
