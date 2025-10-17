Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo abre prazo para inscrição de projetos que qualificam o acesso à eletricidade no meio rural

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), publicou na quinta-feira (16/10) o edital para seleção de pro...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/10/2025 às 17h29
Governo abre prazo para inscrição de projetos que qualificam o acesso à eletricidade no meio rural
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), publicou na quinta-feira (16/10) o edital para seleção de projetos na quinta fase do Programa Energia Forte no Campo. A iniciativa tem como objetivo ampliar e qualificar as redes de distribuição de energia elétrica no meio rural, fortalecendo a produção agropecuária e melhorando a qualidade de vida nestas comunidades.

O prazo, a partir da data de publicação, é de 20 dias para que os proponentes possam cadastrar os projetos e encaminhar a documentação técnica necessária. Após o encerramento das inscrições, ocorrem a análise e a seleção das propostas, em prazo de dez dias. O resultado final será divulgado cinco dias após a conclusão da etapa de avaliação.

A ampliação do programa para sua quinta fase foi divulgada durante a Expointer 2025, quando o governador Eduardo Leite anunciou o repasse de R$ 71,3 milhões — maior valor já disponibilizado pelo governo gaúcho para o Energia Forte no Campo.

A atual fase tem como objetivo fomentar a implantação de redes elétricas trifásicas, a execução de obras de instalação, a reforma e a repotenciação de subestações e conexões associadas. A contrapartida do Estado parte de 20% e pode chegar a 35% do valor total de cada projeto selecionado.

“O Energia Forte no Campo é um exemplo de política pública que transforma realidades. Cada rede trifásica implantada representa mais oportunidades para quem vive no meio rural; mais produção, renda e qualidade de vida para as famílias”, aponta a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Executado em parceria com as cooperativas de eletrificação rural do Rio Grande do Sul, o programa viabiliza investimentos pela contrapartida financeira do governo estadual. O aporte cobre custos com transformadores, postes, fios e demais componentes das redes, além de projetos de subestações transformadoras e conexões — neste último caso, limitado a R$ 5 milhões por cooperativa.

Resultados

Desde a sua criação, o Programa Energia Forte no Campo já beneficiou 12.394 consumidores, com impacto direto no desenvolvimento econômico e na melhoria da infraestrutura rural. A expansão da rede trifásica tem favorecido a produção, incentivado as agroindústrias e proporcionado maior conforto para as famílias do campo.

Nas quatro primeiras fases do programa, foram contemplados 345 projetos, totalizando 973 quilômetros de linhas trifásicas, em 122 municípios. O investimento do Estado somou R$ 19,9 milhões, que alavancaram R$ 102 milhões em obras, realizadas em parceria com as cooperativas de eletrificação rural.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Documento consolida compromissos do Rio Grande do Sul para o bioma, a fim de fortalecer a governança climática do Estado -Foto: Igor de Almeida/Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado abre consulta pública para Carta do Bioma Pampa que será apresentada pelo Rio Grande do Sul na Cop30

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com o Consórcio Brasil Verde - Governadores pelo ...

 Neste ano, o quero-quero, símbolo do prêmio, foi reproduzido com o uso da técnica de mosaico -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Estado divulga finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

O governo do Estado divulgou, na segunda-feira (6/10), os finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025. A terceira edição – cujo te...

 Durante a abertura, a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou as ações da pasta em prol da causa animal -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado promove encontro para discutir políticas públicas de proteção animal

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou na segunda-feira (6/10), na Casa da Ospa, em Porto A...

 -
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo do Estado promove Conferência do Bioma Pampa e 12ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove na próxima quinta-feira (9/10), em Porto Alegre, a Co...

 (Foto: Comunicação Social – 3º BABM)
Fiscalização Há 3 semanas

3º BABM de Frederico Westphalen, participa da Operação Barcaço

Ação da Brigada Militar retirou do rio mais de 1 km de material ilegal de pesca

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 26 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 26 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 26 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 3 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 612,635,39 -0,46%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias