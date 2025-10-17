Sábado, 18 de Outubro de 2025
Após 2 semanas, terminam os Jogos Universitários Brasileiros em Natal

Edição teve quase 7 mil atletas de 312 instituições de ensino superior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/10/2025 às 17h08

Os Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) terminaram nesta sexta-feira (17), em Natal, concluindo a maior edição do evento em número de participantes. Foram cerca de 7 mil estudantes de 312 instituições de ensino superior de todos os estados do Brasil disputando 22 modalidades esportivas. No total foram entregues 2.086 medalhas, sendo 702 de ouro, 656 de prata e 728 de bronze nas duas semanas de competição. De acordo com o diretor geral dos JUBs, Alessandro Battiste, o local foi um dos pontos positivos desta edição do evento.

“Retornar ao Nordeste numa cidade que é bastante atrativa, isso facilitou bastante. A estrutura que a gente conseguiu atender aqui no Boulevard dos Atletas, tanto para o comitê organizador quanto nas áreas competições realizadas aqui no Centro de Convenções de Natal, acho que facilitou toda a nossa operação. Os locais de competição, por também não ser numa cidade tão grande, facilitou a operação de transporte, de deslocamento das delegações. Então acho que isso fez com que os JUBs deste ano fossem, podemos dizer assim, mais tranquilos”, avaliou Battiste.

Foram duas semanas de competições, com modalidades coletivas e individuais. Uma das novidades desta edição foi a inclusão do tiro com arco, com o arco recurvo individual masculino, feminino e duplas mistas, além do arco composto.

“Estamos muito felizes com o tiro com arco, é uma competição bastante interessante, nos surpreendeu o número de participantes, por ser o primeiro ano”, avalia Alessandro. “A gente faz uma pesquisa das modalidades, vê o interesse dos alunos, o que acontece nas universidades”, acrescenta.

Battiste também destaca outras modalidades que cresceram nesta última edição do JUBs.

“O cheerleading a cada ano vem surpreendendo mais, a gente começou com seis ou nove estados, agora a gente está com quase 18 estados. Nós tivemos 25 estados em todas as modalidades coletivas, o basquete feminino este ano foi uma surpresa enorme com 27 estados participando, 27 universidades, uma de cada estado, então isso vem nos surpreendendo positivamente”, festeja.

Durante o evento, foi anunciado que a próxima grande edição dos JUBs será realizada no estado de Goiás no ano que vem, nas cidades de Goiânia e Trindade. A meta para o próximo ano é ousada: reunir nove mil estudantes-atletas de todo o Brasil. Para Battiste, a realização vai ser um desafio, mas a equipe da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) já teve a experiência de organizar eventos esportivos no estado em 2025, como o JUBs Fut (com competições de Futebol, Fut7, X1 e X2) e o JUBs Atléticas (que reúne equipes ligadas a associações atléticas acadêmicas).

“A gente tem essa facilidade de entender a realidade da cidade em si, mas a gente tem outras preocupações. A gente sai de uma cidade praiana, volta pro Centro-Oeste, com outro tipo de belezas, outro tipo de dificuldade. Goiânia é uma cidade grande, tem o deslocamento, o trânsito. Enfim, a gente já está se reunindo, já fez algumas visitas, agora em novembro a gente vai voltar para Goiânia para poder ajustar esses detalhes” conclui.

Maior competição universitária da América Latina, os JUBs são realizados anualmente pela CBDU. A data de realização do evento em 2026 ainda não foi definida, mas deve ser divulgada ainda em novembro deste ano. O cronograma da CBDU do ano que vem já tem previstas as outras edições dos Jogos Universitários Brasileiros. Os JUBs FUT serão realizados em Aracaju (SE) em abril e os JUBs Praia estão previstos para maio em Guarapari (ES). .

* Verônica Dalcanal viajou a Natal à convite da CBDU.

