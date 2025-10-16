Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carioca aproveita prova de rua para visitar o Cristo pela primeira vez

Meia Maratona do Cristo reunirá 1.500 corredores no domingo (19)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/10/2025 às 21h22

Além de fazer bem ao corpo, o esporte oferece a seus praticantes novas oportunidades, que podem ser de fazer amizades, de estabelecer propósitos de vida e até mesmo de conhecer novos lugares. Este é o caso do nutricionista e professor de educação física Vini Sassone, que, mesmo morando no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, nunca visitou o Cristo Redentor.

Isto mudará no próximo domingo (19), quando, aos 41 anos de idade, participará da 5ª edição da Meia Maratona do Cristo, prova que reunirá 1.500 corredores na Floresta da Tijuca.

“Até hoje nem eu sei a razão de ainda não ter ido lá em cima. Acho que pelo fato de o ver [o Cristo] quase todos os dias parece algo que está ali e que posso ir quando quiser. E aí vai passando o tempo, e aí já viu né?! Quando vi a chamada para a corrida, parei na hora e pensei: ‘é agora e vai ser dar melhor forma, vou chegar correndo. Tudo a ver comigo e com o meu estilo de vida”, declarou Vini, que fará 21 quilômetros na prova.

[Post Instagram]

Nesta prova o nutricionista e professor de educação física encontrará duas novidades. A primeira é o percurso e a segunda é a distância. Acostumado a provas mais curtas, de cinco e dez quilômetros, Vini está se dedicando para a Meia Maratona do Cristo: “Treino de subida é desafiador. Por mais que eu tenha condicionamento físico, tenho feito alguns treinos mais específicos para subida. Não quero fazer feio, até porque ele [o Cristo] estará lá de braços abertos na chegada”.

A Meia Maratona do Cristo, que terá duas provas (dez e 21 quilômetros) terá como palco o Parque Nacional da Tijuca, a 2ª maior floresta urbana do mundo. Nos 21 quilômetros, a largada é na Estrada da Vista Chinesa, pela portaria do Parque Nacional da Tijuca, no Horto (Jardim Botânico), passando pela Vista Chinesa, Mesa do Imperador, Alto da Boa Vista, Centro de Visitantes Paineiras e chegada aos pés do Cristo Redentor. Já nos dez quilômetros, a largada será realizada no Alto da Boa Vista, na entrada do Parque pela Estrada do Redentor, passando pelo Centro de Visitantes Paineiras, Alto da Boa Vista e chegada aos pés do Cristo Redentor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Divulgação/AUX Ningbo Open
Esportes Há 8 horas

Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China

Ao lado de húngara Babos, brasileira volta a competir nesta madrugada
Esportes Há 10 horas

Fabio Klier é ouro no tiro com arco na estreia da modalidade no JUBs

Universitário da PUC-MG venceu prova do arco recurvo em Natal

 -
Esporte e lazer Há 12 horas

Governo divulga lista definitiva de contemplados nas categorias Educacional e Olímpico e Paralímpico do Programa Bolsa-Atleta RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), divulgou nesta quinta-feira (16/10) a lista definitiva de atletas contemplado...
Esportes Há 15 horas

Seleção enfrentará Senegal e Tunísia em últimos amistosos de 2025

CBF confirma jogos nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente
Esportes Há 1 dia

Copa América de futebol PC: Brasil fecha 1ª fase com 8 a 0 sobre Chile

Seleção brasileira disputa semifinais contra a Argentina

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Economia Há 5 horas

Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
Acidente Rodovia Há 7 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,02%
Euro
R$ 6,37 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,076,06 -2,05%
Ibovespa
142,200,02 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias