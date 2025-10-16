Sexta, 17 de Outubro de 2025
Fabio Klier é ouro no tiro com arco na estreia da modalidade no JUBs

Universitário da PUC-MG venceu prova do arco recurvo em Natal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/10/2025 às 19h15

Medalhista de ouro no tiro com arco nos Jogos Universitários Brasileiros de Natal, a história de Fábio Klier com o esporte é um pouco diferente do usual. Em vez de seguir os passos dos pais, foi ele quem os levou para a modalidade. O pai foi companheiro nos primeiros anos de descoberta do tiro com arco. A mãe, que já era professora de educação física, acabou se tornando técnica do esporte. Os dois são os maiores incentivadores do Fabio como atleta e ficaram torcendo à distância, lá em Belo Horizonte, pelo desempenho do filho na estreia do tiro com arco nos JUBs de Natal. A torcida deu certo: ele conquistou o ouro no arco recurvo masculino logo na primeira primeira vez em que a modalidade fez parte da competição.

Aos 21 anos, Fabio cursa o sétimo período de engenharia da computação na PUC-MG e concentra os estudos à noite, para poder treinar pela manhã e à tarde. Ele diz que a rotina ficou menos difícil depois de ter concluído a escola.

“Na faculdade é até um pouco mais fácil, porque você consegue mudar os horários do seu semestre, para encaixar na sua rotina de treino. Nos primeiros períodos era sempre de manhã, mas a partir do quinto período eu passei para o noturno, justamente para adequar mais ainda à rotina de treino”, relata Klier.

A dedicação ao esporte já trouxe alguns frutos. Competindo, ele faturou ouro individual em Buenos Aires, em sua primeira viagem internacional em 2023, acompanhado do pais. No ano seguinte, à convite da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), participou de uma competição sul-americana em Guayaquil (Equador), conquistando o bronze individual e o ouro na dupla mista. O caminho traçado por Klier visa a realização de um sonho principal: competir nos Jogos Olímpicos.

“Não tem evento igual. A Olimpíada, querendo ou não, é um ciclo muito grande, todo mundo fica na expectativa e todos os atletas do mais alto rendimento fazem ciclos e microciclos, macrociclos, justamente visando as Olimpíadas, para estar o mais preparado possível”.

O principal ídolo de Klier no esporte é o atual campeão brasileiro Marcus Vinícius D’Almeida, que compete na mesma categoria que ele, o arco recurvo.

“Agora eu estou na categoria adulta, faço competições com ele, contra ele, então a gente acaba desenvolvendo um vínculo e você acaba conhecendo como pessoa. E realmente o cara é diferenciado, ele consegue resultados exorbitantes”, conclui o estudante, que deseja participar das próximas edições do JUBs tanto individualmente quanto em dupla.

A edição de Natal foi a primeira com competições de tiro com arco, nas categorias individual feminina e masculina do arco recurvo, dupla mista do arco recurvo, e individual feminina e masculina do arco composto.

* Verônica Dalcanal viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

