Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 17h09
Governo divulga lista definitiva de contemplados nas categorias Educacional e Olímpico e Paralímpico do Programa Bolsa-Atleta RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), divulgou nesta quinta-feira (16/10) a lista definitiva de atletas contemplados no Programa Bolsa-Atleta RS de 2025 nas categorias Esporte Educacional (atletas e técnicos) e Esporte Olímpico e Paralímpico. A deliberação ocorreu após reuniões da Comissão Especial de Avaliação designada pelo edital do programa e, na sequência, da Câmara Técnica, ambas ocorridas em 10 de outubro. O pagamento dos benefícios começará até a primeira quinzena de novembro.

O Bolsa-Atleta RS foi criado na atual gestão do governador Eduardo Leite e, neste ano, investirá um total de R$ 4,5 milhões em desportistas e paradesportistas que representam o Estado nacional e internacionalmente. São oferecidas 575 bolsas de auxílio financeiro para atletas e técnicos, a partir de avaliação técnica e objetiva.

Neste primeiro momento, foram definidos 294 contemplados. Também foram divulgados os suplentes das duas categorias.

Os escolhidos na modalidade Esporte de Rendimento (nacional e internacional) estão sendo indicados pelas federações representativas de cada modalidade, que definem os nomes dos beneficiados a partir, também, de critérios técnicos e objetivos. A lista preliminar dessa categoria será divulgada em breve.

Sobre o programa

O Bolsa-Atleta RS foi criado em 2024 e contempla três categorias: Esporte Educacional, Esporte de Rendimento e Esporte Olímpico e Paralímpico. Do total de bolsas, 300 são destinadas ao Esporte Educacional, categoria que recebeu aumento de 40% no valor, reforçando o compromisso do governo com a base do esporte no Estado.

Outras 250 bolsas são voltadas para atletas de rendimento, enquanto 25 são reservadas para atletas olímpicos e paralímpicos. O paradesporto receberá 25% de bônus sobre os valores estipulados nas categorias educacional e rendimento.

Valores mensais:

  • Educacional - R$ 700 (mais bônus de 25% para o paradesporto)
  • Rendimento nacional - R$ 1 mil (mais bônus de 25% para o paradesporto)
  • Rendimento internacional - R$ 2 mil (mais bônus de 25% para o paradesporto)
  • Olímpico e Paralímpico - até R$ 5 mil

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

