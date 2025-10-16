Comissão promove seminário sobre aperfeiçoamento do controle externo nos três níveis da Federação

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (21), o seminário “Diálogos Federativos para o Aprimoramento da Transparência e do Controle Externo”.

O evento atende a pedido do presidente da comissão, deputado Bacelar (PV-BA), e está marcado para as 14 horas, no auditório Nereu Ramos.

Segundo o parlamentar, o objetivo é promover a cooperação e o intercâmbio entre os órgãos de controle externo do Congresso Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras municipais das capitais (Tribunal de Contas da União, tribunais de contas estaduais e tribunais de contas municipais), para capacitação de recursos humanos e o aperfeiçoamento de instrumentos, protocolos, sistemas e métodos de fiscalização.

Bacelar ressalta que os órgãos de fiscalização devem atuar não apenas na detecção, mas também na prevenção de falhas e fraudes na gestão pública.

“O encontro proporcionará o compartilhamento de experiências, normativas e ferramentas, buscando contribuir para o fortalecimento do controle diante de velhos e novos desafios que se impõem aos gestores e aos órgãos de fiscalização”, afirma.